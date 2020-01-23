Xtellus Capital подняла оценку акций и ADR МТС на 15-19% и ADS VEON на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) и акций ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,5 до $12,5 и с 340 рублей до 390 рублей за штуку соответственно, а американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3 до $3,6 за штуку, сообщается в обзоре компании.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 12,5 (текущая цена - 10,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (для акций, цены в рублях) - 390,0 (текущая цена - 328,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена VEON (для ADS) - 3,6 (текущая цена - 2,7), рекомендация - покупать.