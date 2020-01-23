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23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне - "ФИНАМ"
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по итогам торгов мы увидим рост американских индексов, учитывая, что основные корпоративные отчеты по технологическому сектору нас ждут на следующей неделе, полагает эксперт. "Похоже, что история о коронавирусе не исчезнет из поля зрения инвесторов в ближайшее время, и ситуация на финансовых рынках может только ухудшиться, - отмечает Ярослав Кабаков. - Пока аналитикам сложно оценить влияние распространения вируса на сектора, которые оказались под ударом: туризм, перевозки, нефтегазовый сектор и ритейл. Дать более четкие оценки будет возможно после окончания текущей атаки спекулянтов, которые активно открывают короткие позиции по данным активам. Однако можно констатировать: если кризис перерастет в эпидемию в стиле SARS, цены на нефть исходя из исторических аналогий, могут снизиться и на 5 долларов от значений недельной давности. Та,к цена на нефть марки Brent уже снизилась на 4 доллара от максимумов прошлой недели, до уровня 61,88 доллара за баррель. Однако учитывая, что мы находимся на рынке, управляемом новостями, продажи могут остановиться в любой момент - как только начнет снижаться истерия в СМИ".
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23 января 2020 года 19:33
Москва. 23 января. Доллар растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах из-за возобновления падения евро к доллару на глобальном рынке по итогам заседания ЕЦБ. читать дальше
.23 января 2020 года 19:17
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в четверг снизился третьи торги подряд на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики внешних фондовых площадок в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; индекс МосБиржи откатился к отметке 3140 пунктов (уровень середины января), а индекс РТС пробил рубеж 1600 пунктов (минимум с 8 января). читать дальше
.23 января 2020 года 19:01
Снижению российских акций в четверг способствовала ситуация на рынке энергоносителей - Промсвязьбанк
Снижению российских акций в четверг способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, отступив ниже 61,5 доллара за баррель, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Также "медведей" поддержала... читать дальше
.23 января 2020 года 19:00
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли вслед за UST на фоне роста спроса на "защитные" активы
Москва. 23 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые активизировался на фоне роста опасений негативного влияния нового китайского вируса на мировую экономику. Вместе с тем среднесрочные валютные облигации России не продемонстрировали 23 января ярко выраженной динамики. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.23 января 2020 года 18:41
Xtellus Capital подняла оценку акций и ADR МТС на 15-19% и ADS VEON на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) и акций ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,5 до $12,5 и с 340 рублей до 390 рублей за штуку соответственно, а американских... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
.23 января 2020 года 16:59
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.23 января 2020 года 16:26
Евробонды ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Андрея Клапко, Владислава Данилова и Евгения Хилинского. "Кривая еврооблигаций ГТЛК выглядит привлекательно как в... читать дальше
.23 января 2020 года 16:23
оссийские фондовые индексы избавились от утренней просадки и могут закрыть четверг в "плюсе", считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Перекупленность частично снята, а по фундаментальным параметрам рынок всё ещё остаётся дешёвым, отмечает эксперт в своем комментарии. читать дальше
.23 января 2020 года 16:03
Рубль снял перекупленность и после консолидации сможет возобновить укрепление, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль преимущественно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3860 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная - до 6,39%, а... читать дальше
.23 января 2020 года 15:45
Возможно восстановление российского рынка акций на вечерних торгах четверга, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Краткосрочная дивергенция в динамике российского и американского фондового рынка усилилась. Традиционная для четверга статистика запасов нефти в США в последнее время... читать дальше
.23 января 2020 года 15:30
Москва. 23 января. Доллар и евро растеряли утренний рост и лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль отыграл значительную часть потерь и несущественно слабеет к бивалютной корзине в ожидании известий, способных придать новый импульс к изменению его динамики. читать дальше
.23 января 2020 года 15:29
Перспективы акций АФК "Система" в целом остаются для "быков" благоприятными, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". "С технической точки зрения, акции АФК "Система" расположены на максимуме с мая 2017 года при сильном среднесрочном восходящем тренде. Последний говорит о неплохой... читать дальше
.23 января 2020 года 15:02
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральный прогноз по китайской валюте, сообщается в их комментарии. Сообщения о новом вирусе, распространяющемся по Китаю, негативно отразились на рыночных настроениях и привели к ослаблению китайского юаня, который в среду торговался на уровне около 6,90 по... читать дальше
.23 января 2020 года 14:41
ехническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу... читать дальше
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