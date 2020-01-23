Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне - "ФИНАМ"

Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по итогам торгов мы увидим рост американских индексов, учитывая, что основные корпоративные отчеты по технологическому сектору нас ждут на следующей неделе, полагает эксперт.

"Похоже, что история о коронавирусе не исчезнет из поля зрения инвесторов в ближайшее время, и ситуация на финансовых рынках может только ухудшиться, - отмечает Ярослав Кабаков. - Пока аналитикам сложно оценить влияние распространения вируса на сектора, которые оказались под ударом: туризм, перевозки, нефтегазовый сектор и ритейл. Дать более четкие оценки будет возможно после окончания текущей атаки спекулянтов, которые активно открывают короткие позиции по данным активам. Однако можно констатировать: если кризис перерастет в эпидемию в стиле SARS, цены на нефть исходя из исторических аналогий, могут снизиться и на 5 долларов от значений недельной давности. Та,к цена на нефть марки Brent уже снизилась на 4 доллара от максимумов прошлой недели, до уровня 61,88 доллара за баррель. Однако учитывая, что мы находимся на рынке, управляемом новостями, продажи могут остановиться в любой момент - как только начнет снижаться истерия в СМИ".