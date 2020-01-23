Евробонды ГТЛК 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов - Газпромбанк

Евробонды ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Андрея Клапко, Владислава Данилова и Евгения Хилинского.

"Кривая еврооблигаций ГТЛК выглядит привлекательно как в суверенном сегменте финансового сектора, так и относительно компаний с близким рейтингом в РФ и на развивающихся рынках. Эмитент обладает стабильными кредитными метриками, имеет высокую системную значимость для государства, а также находится на пути получения первого инвестиционного рейтинга", - говорится в обзоре.

По мнения аналитиков, растущая системная значимость ГТЛК для государства и приближает компанию по статусу к более крупным государственным институтам развития, таким как ВЭБ.

Кроме того, эксперты ожидают повышения кредитного рейтинга компании до инвестиционного уровня.

"В феврале 2019 года агентство Moody's повысило рейтинг компании до "Ва1" с "Ва2" (вслед за суверенным рейтингом России) ввиду высокой степени поддержки со стороны государства. Разница между рейтингом компании и государства составляет одну ступень. В ноябре 2019 года агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу компании "ВВ+" на "позитивный" на фоне ожиданий расширения поддержки со стороны государства (увеличение уставного капитала сверх заложенного в бюджет на 2020 год - 13,8 млрд руб., и/или доступ компании к средствам ФНБ). Мы считаем, что существует высокая вероятность реализации хотя бы одного из указанных триггеров на среднесрочном горизонте, что может привести к повышению рейтинга ГТЛК до "ВВВ-" (нижней ступени инвестиционной категории) до конца 2020 года", - говорится в обзоре.

Аналитики Газпромбанка рекомендуют обратить внимание на длинные выпуски ГТЛК: GTLKOA 24 и 26, которые торгуются в среднем со спредом пордка100 б.п. к кривой ВЭБа. "Мы считаем перспективным покупать спреды GTLKOA 24 - VEB 23 и GTLKOA 26 - VEB 25 с потенциалом сужения на около 40-50 б.п.", - пишут они.