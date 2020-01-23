Рубль днем отыграл значительную часть потерь к доллару и евро в ожидании новых драйверов движения

Москва. 23 января. Доллар и евро растеряли утренний рост и лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль отыграл значительную часть потерь и несущественно слабеет к бивалютной корзине в ожидании известий, способных придать новый импульс к изменению его динамики.

Курс доллара США составил 61,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,63 руб./EUR1, подорожав на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,08 копейки - до 64,92 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 января на 11,72 копейки, до 61,9515 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,7 копейки, до 68,6856 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь, но продолжает немного снижаться к доллару и евро на дневных торгах. Участники торгов находятся в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты ожидают, что регулятор объявит о начале самого масштабного пересмотра стратегии Центробанка в его истории.

При этом эксперты не ждут изменения ключевых процентных ставок по итогам заседания. Базовая процентная ставка по кредитам, как ожидается, будет сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 16:30 МСК.

"Важным событием сегодня станет также первое в году заседание ЕЦБ. Инвесторы, главным образом, ждут от европейского регулятора обновления стратегии, не менявшейся с 2003 года, и не ожидают изменения ставок. Не исключено, что итоги заседания и комментарии ЕЦБ не произведут положительного впечатления на "евробыков", европейская валюта окажется под давлением и будет вынуждена бороться за сохранение психологического уровня $1,1 за евро. На российском рынке такой сценарий не позволит курсу евро подняться выше 69 руб./EUR1, даже в случае сохранения общего давления на рубль", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок немного ускорили снижение в четверг днем на опасениях тогог, что эпидемия коронавируса в Китае может привести к сокращению спроса в Азии, где и без того наблюдается избыток предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 1,5% - до $62,26 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,69% - до $55,78 за баррель.

Новости об эпидемии коронавируса, вспышка которой началась в декабре в китайском городе Ухань, отодвинули на второй план озабоченность вокруг перебоев с нефтяными поставками из Ливии, где сторонники Ливийской национальной армии Халифы Хафтара заблокировали экспортные порты.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 600, скончались 17 человек. В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

Эпидемия может существенно повлиять на пассажироперевозки, особенно в преддверии Китайского Нового года, который начнется 25 января, пишет агентство Bloomberg.

"Российская валюта остается заложником ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. При этом динамика рубля с начала недели складывалась хуже, чем у большинства прочих валют развивающихся стран. Ситуация для рубля несколько усугубляется негативной динамикой на нефтяном рынке, где цены вернулись к отметке $62 за баррель, хотя еще в начале недели были выше отметки $65 за баррель", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежней отметке - 6,47% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись также на 1 б.п. - до 6,43% и 6,45% годовых соответственно.