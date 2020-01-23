Рубль снял перекупленность и после консолидации сможет возобновить укрепление - "Открытие Брокер"

Рубль снял перекупленность и после консолидации сможет возобновить укрепление, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль преимущественно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3860 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная - до 6,39%, а месячная - до 6,43%.

"На текущий момент у рубля остаётся поддержка налогового периода, но она не позволяет полностью компенсировать внешний негатив. Бегство от риска выражается в укреплении иены и снижении доходности по американским казначейским обязательствам. Кроме того, нефть накануне показала сильное снижение, что также учитывает текущее ослабление "россиянина". С другой стороны, отметка 62 за доллар пока не покоряется рублёвым "медведям". По сути, зона 62-62,5 за доллар - это зона предполагаемой коррекции укрепления рубля за последний год. Поэтому можно уже говорить о том, что рубль снял перекупленность и после консолидации сможет возобновить укрепление", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.