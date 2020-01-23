.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной - ИК "Фридом Финанс"
.
23 января 2020 года 14:41
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции, отмечает в своем комментарии А. Сабитов. Индекс тестирует тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением с 2012-го по 2015 годы, а также в начале 2018-го. Однако удержаться выше нее, по мнению специалиста, будет непростой задачей.
.
23 января 2020 года 19:33
Москва. 23 января. Доллар растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах из-за возобновления падения евро к доллару на глобальном рынке по итогам заседания ЕЦБ. читать дальше
.23 января 2020 года 19:17
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в четверг снизился третьи торги подряд на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики внешних фондовых площадок в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; индекс МосБиржи откатился к отметке 3140 пунктов (уровень середины января), а индекс РТС пробил рубеж 1600 пунктов (минимум с 8 января). читать дальше
.23 января 2020 года 19:01
Снижению российских акций в четверг способствовала ситуация на рынке энергоносителей - Промсвязьбанк
Снижению российских акций в четверг способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, отступив ниже 61,5 доллара за баррель, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Также "медведей" поддержала... читать дальше
.23 января 2020 года 19:00
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли вслед за UST на фоне роста спроса на "защитные" активы
Москва. 23 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые активизировался на фоне роста опасений негативного влияния нового китайского вируса на мировую экономику. Вместе с тем среднесрочные валютные облигации России не продемонстрировали 23 января ярко выраженной динамики. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.23 января 2020 года 18:41
Xtellus Capital подняла оценку акций и ADR МТС на 15-19% и ADS VEON на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) и акций ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,5 до $12,5 и с 340 рублей до 390 рублей за штуку соответственно, а американских... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
.23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по... читать дальше
.23 января 2020 года 16:59
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.23 января 2020 года 16:26
Евробонды ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Андрея Клапко, Владислава Данилова и Евгения Хилинского. "Кривая еврооблигаций ГТЛК выглядит привлекательно как в... читать дальше
.23 января 2020 года 16:23
оссийские фондовые индексы избавились от утренней просадки и могут закрыть четверг в "плюсе", считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Перекупленность частично снята, а по фундаментальным параметрам рынок всё ещё остаётся дешёвым, отмечает эксперт в своем комментарии. читать дальше
.23 января 2020 года 16:03
Рубль снял перекупленность и после консолидации сможет возобновить укрепление, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль преимущественно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3860 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная - до 6,39%, а... читать дальше
.23 января 2020 года 15:45
Возможно восстановление российского рынка акций на вечерних торгах четверга, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Краткосрочная дивергенция в динамике российского и американского фондового рынка усилилась. Традиционная для четверга статистика запасов нефти в США в последнее время... читать дальше
.23 января 2020 года 15:30
Москва. 23 января. Доллар и евро растеряли утренний рост и лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль отыграл значительную часть потерь и несущественно слабеет к бивалютной корзине в ожидании известий, способных придать новый импульс к изменению его динамики. читать дальше
.23 января 2020 года 15:29
Перспективы акций АФК "Система" в целом остаются для "быков" благоприятными, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". "С технической точки зрения, акции АФК "Система" расположены на максимуме с мая 2017 года при сильном среднесрочном восходящем тренде. Последний говорит о неплохой... читать дальше
.23 января 2020 года 15:02
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральный прогноз по китайской валюте, сообщается в их комментарии. Сообщения о новом вирусе, распространяющемся по Китаю, негативно отразились на рыночных настроениях и привели к ослаблению китайского юаня, который в среду торговался на уровне около 6,90 по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.