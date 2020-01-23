Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции, отмечает в своем комментарии А. Сабитов. Индекс тестирует тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением с 2012-го по 2015 годы, а также в начале 2018-го. Однако удержаться выше нее, по мнению специалиста, будет непростой задачей.