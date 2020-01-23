Справедливая доходность дебютного выпуска бондов ГК "Сегежа" - в диапазоне 7,60-7,70% - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность Сегежа-1P-1R в диапазоне 7,60-7,70%, что близко к верхней границе ориентиров организаторов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Юрия Голбана.

"Сегежа" 27 января будет размещать дебютный выпуск облигаций сроком обращения 3 года и объемом RUB 10 млрд. "Ориентиры купона 7,25-7,50% транслируются в доходность к погашению 7,38-7,64%. Справедливая доходность – 7,60-7,70%, купон – 7,45-7,56%". - указывает Юрий Голбан.

Эмитентом выступает головная компания холдинга – ООО «ГК «Сегежа». Ориентиры организаторов предлагают премию по доходности в размере 15-45 б.п. к кривой материнской АФК «Система» (NR/BB-/BB-; Эксперт РА: ruA). "Мы считаем справедливым верхнюю границу ориентиров, учитывая дебют эмитента на публичном долговом рынке и ограниченный потенциал снижения долговой нагрузки, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс". - Мы не исключаем, что на фоне высокого спроса на рублевые облигации размещение может пройти с незначительной премией к кривой Системы. Однако мы обращаем внимание инвесторов, что на вторичном рынке есть бумаги эмитентов с сопоставимым кредитным рейтингом с доходностью выше 8%".

"Сегежа" – один из крупнейших лесопромышленных холдингов, указывается в комментарии "БКС Глобал Маркетс". "Сегежа" занимает лидирующие позиции в России и Европе по производству мешочной бумаги и изделий из нее. Вертикальная интеграция позволяет "Сегеже" контролировать всю производственную цепочку и минимизировать отходы. Лесозаготовка древесины (запасы – 7,5 млн куб. м) обеспечивает 70% собственных потребностей. Производственные мощности позволяют выпускать 375 тыс. т мешочной бумаги, 1,6 млрд бумажных мешков, 192 тыс. куб. м фанеры и 1,2 млн куб. м пиломатериала. Основной акционер холдинга – АФК «Система» (99,8%), при этом менеджмент не исключает IPO через 1-2 года.

"Цены на продукцию из древесины падали в течение практически всего 2019 г. на фоне ввода новых мощностей и снижения спроса со стороны строительной отрасли, - отмечает Юрий Голбан. - Несмотря на это, выручка компании в 1П19 увеличилась на 18% г/г до RUB 30 млрд. Более 50% выручки приходится на продажи мешочной бумаги и бумажных мешков, вместе с тем на экспортные продажи – около 80% выручки. У компании одни из самых низких в отрасли себестоимость производства, что позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на достаточно высоком уровне (26% в 1П19). Мы не ожидаем дальнейшего сильного снижения цен, так как текущие уровни близки к себестоимости многих мировых производителей".

По мнению эксперта "БКС Глобал Маркетс", у компании ограниченный потенциал снижения долговой нагрузки, учитывая достаточно амбициозную инвестпрограмму и выплачиваемые дивиденды.