ИК "Фридом Финанс" пока сохраняет целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока сохраняют целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления спроса на ювелирные алмазы. Однако если тренд на усиление спроса закрепится, то можно ожидать роста продаж "АЛРОСА" до $3,6-3,8 млрд. Рынок уже в значительной степени отыграл новости, мы пока сохраняем целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"АЛРОСА" опубликовала отчет о результатах операционной деятельности за четвертый квартал 2019 года. Ранее были раскрыты результаты продаж, поэтому реакция рынка на дополнительную информацию слабая. Главная новость компании и отрасли - восстановление спроса на ювелирные алмазы в четвертом квартале. Благодаря этому средняя цена реализации выросла на 9% кв/кв, до $148 за карат, увеличилась доля крупных камней. В натуральном выражении продажи увеличились на 38%, а в денежном выражении - на 50%, до $877млн. Средняя цена реализации за прошлый год повысилась на 20%, но все же цены еще значительно ниже, чем в 2018 году, отмечает специалист ИК.