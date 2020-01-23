"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать" после роста котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 90 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 88,71 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 91,56 рубля за штуку.