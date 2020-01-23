Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром, растут "НОВАТЭК" и "Аптечная сеть 36,6"

Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью и откатом фондовых площадок в Азии во главе с Китаем из-за бегства инвесторов от риска в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; выросли бумаги "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях, а также бумаги "Аптечной сети 36,6".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3152,45 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1603,03 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 61,93 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6%, до 47,7 рубля; -0,9% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7% и -1,7% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "Мосбиржи" (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4% и -1,5% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпрома" (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) заканчивает выполнение ковенантов по "Ямал СПГ" и во втором квартале будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, сообщил журналистам глава и основной владелец компании Леонид Михельсон. Также он отметил, что "НОВАТЭК" получил разрешение властей на строительство 10 газовозов ледового класса Arc7 за рубежом, остальные построит на верфи "Звезда".

В США накануне индексы показали смешанную и невыразительную динамику. Несмотря на новости о распространении нового смертельного коронавируса, инвесторы продемонстрировали уверенность в том, что китайские власти смогут справиться с ситуацией, сообщает MarketWatch.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%, китайский Shanghai Composite упал на 2,8%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на S&P 500 просел на 0,04%) на фоне бегства инвесторов от риска из-за усиления опасений по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал неизвестный коронавирус. Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 571 человека. "Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении госкомитета.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе "уханьского" вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

В четверг итоги заседания подведет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Нефть в четверг продолжает дешеветь на опасениях сокращения спроса из-за коронавируса; цена Brent находится на $0,9 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,45 за баррель (-1,2% и -2,1% в среду), мартовская цена WTI - $55,86 за баррель (-1,6% и -2,9% накануне).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, риски развития нисходящей коррекции на рынке акций растут, индексы на дневных графиках только-только начали выход из зон перекупленности. Ориентиром для снижения по индексу МосБиржи выступает отметка 3140 пунктов.

Коррекционные настроения на финансовых биржах усиливаются и на данный момент вряд ли могут быть существенно сглажены мягкой политикой ЕЦБ или позитивными макроэкономическими данными. Рынки все еще нуждаются в снятии перекупленности, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, объективных поводов для распродаж акций нет, просто началась фиксация прибыли в отсутствие драйверов для роста и в условиях необходимости снятия технической перекупленности. В акциях Сбербанка (MOEX: SBER) (265,4 рубля) в случае пробития поддержки 262 рубля будет открыта дорога для снижения еще на 10 рублей. "Норникель" (MOEX: GMKN) может не удержать рубеж 21 тыс. рублей - бумага сильно перекуплена, также дешевеет очень волатильный в последнее время никель.

Однако при попытке заработать на понижении стоит помнить, что восходящий тренд российского рынка акций не сломлен и на рынке достаточно свободных денег. Многие инвесторы лишь ждут снижения, чтобы закупиться акциями. Поэтому при развороте Америки вверх покупки быстро возобновятся и на отечественном рынке. Пока же ближайшей целью снижения индекса МосБиржи является район 3130 пунктов.

Американский институт нефти сообщил накануне о росте недельных запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей, в то время как рынок прогнозирует снижение на 1 млн баррелей. В четверг вечером выйдут более показательные данные Минэнерго США, причем большее влияние на котировки может оказать не сам показатель запасов, а объем суточной добычи (на прошлой неделе он был зафиксирован на рекордной отметке 13 млн баррелей). Нефть Brent вышла из комфортного для последних дней района $64-65,5 за баррель и ушла в район $62. Ближайшей поддержкой является отметка $60 за баррель, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать. Пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, у российского рынка акций помимо внешнего негатива есть свои проблемы. Первая из них - это перекупленность. Дивидендная доходность за 12 месяцев упала до 6,1% в начале недели, что можно считать малым сигналом для фиксации прибыли. Вторая проблема - опасения, связанные с будущими шагами нового кабинета министров. Экономический блок возглавил Андрей Белоусов, предлагавший в свое время обложить сырьевые компании дополнительным налогом для финансирования развития экономики. Идею тогда не поддержали, но президент РФ Путин дал четко понять, что медлить с улучшением жизни россиян и ускорением роста ВВП далее нельзя. Соответственно, металлурги, а с ними представители нефтегазового сектора двинулись вниз. Дополнительным негативом для "РусАла" стало ухудшение агентством Fitch прогноза рейтинга компании до "негативного". Для АФК "Система" позитивом стали заявления главы компании Владимира Евтушенкова о том, что к концу года долг компании упадет до 150 млрд рублей и она сможет вернуться к нормальной дивидендной политике.

Азиатские рынки продолжили снижение на фоне новостей о дальнейшем распространении коронавируса в Китае и о новых случаях с летальным исходом. Власти Китая отменили работу общественного транспорта в городе Ухань, который считается центром эпидемии. Однако Всемирная организация здравоохранения пока не стала объявлять ситуацию глобальной угрозой здоровью.

Новости о приостановке работы общественного транспорта в китайском городе Ухань - это первое свидетельство о реальном воздействии вируса на баланс потребления топлива. В JPMorgan оценивают возможный ценовой шок от эпидемии в $5 потерь цены барреля. Между тем, банк сохранил свой прогноз средней цены Brent в I квартале на уровне $67 и в 2020 году на уровне $64.

Влияние нового коронавируса на китайскую или глобальную экономику пока в большей степени психологическое. Однако рынки приняли новую угрозу в качестве глобального риска. Поэтому наблюдается падение котировок сырьевых активов, давление на прочие рискованные активы и бегство в качество, что отражают падающие доходности по американским казначейским обязательствам. Целью снижения индекса МосБиржи выступает область 3120-3150 пунктов, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, случаи заражения коронавирусом обнаружены уже в нескольких странах за пределами Поднебесной, в том числе в США. Есть несколько случаев подозрения на коронавирус и России. В КНР традиционно во время празднования Нового года по лунному календарю многие жители отправляются в поездки за рубеж, что может способствовать дальнейшему распространению данного вируса.

Вторым негативным фактором выступает активизация торговых разногласий между США и Европой. По заявлению Трампа, США готовы ввести тарифы на европейские автомобили в размере 25%, в случае если торговая сделка с Европой не будет заключена. Оба фактора снижают аппетит к рисковым активам, оказывая давление как на отдельные сектора, так и рынки в целом.

В четверг внимание инвесторов также будет обращено на сезон отчетности в США, где в течение дня выйдут отчеты Intel, P&G и American Airlines. Из статистики игроки обратят внимание на данные по заявкам на пособие по безработице и индексу опережающих индикаторов в США.

Индекс МосБиржи утром в четверг пробил 3160 пунктов, далее ожидаются попытки движения в сторону диапазона 3140-3150 пунктов за счет продаж по широкому спектру бумаг. Учитывая отсутствие сильных поддержек, для активизации покупок и коррекционного восстановления рынку могут понадобиться существенные поводы, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (-3,4%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,1%).

Подорожали бумаги "Аптечной сети 36,6" (+6,6%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+5,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,4%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 17,167 млрд рублей (из них 2,897 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,156 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).