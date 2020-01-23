Ускоренная дезинфляция вряд ли станет поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ - Райффайзенбанк

Ускоренная дезинфляция вряд ли станет поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По данным Росстата, недельная инфляция составила 0% н./н. и, согласно нашим расчетам, опустилась до 2,5% г./г. Впрочем, это в основном результат эффекта базы. Если предположить, что конец января инфляция завершит на этой отметке (2,5% г./г.), месячная сезонно сглаженная динамика останется на уровне 0,21-0,23% м./м. (как и в декабре 2019 г.)", - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов.

Эксперт полагает, что такая динамика инфляции не станет поводом для отказа ЦБ от консервативного настроя (на пресс-конференции по итогам прошлого заседания Э. Набиуллина намекнула, что следующее снижение не стоит ждать скоро). Кроме того, она же не раз говорила, что для регулятора не станет сюрпризом ускоренная дезинфляция начала 2020 г., т.к. это снижение вызвано «чисто техническим фактором».

"Мы по-прежнему полагаем, что в числе главных факторов для монетарной политики Банка России в ближайшей перспективе останутся: 1) политика ФРС, 2) волатильность рубля и 3) уровень рисков для российской экономики (который можно оценить через CDS), - заключает Станислав Мурашов. - С момента декабрьского заседания они практически не изменились: ставка ФРС не снижалась, CDS остался на уровне 58 б.п., а волатильность рубля даже немного подросла (8,3% против 7,8% в декабре), поэтому в ближайшее время, на наш взгляд, для смягчения политики ЦБ РФ нет явных причин. Кроме того, как мы полагаем, дополнительная неопределенность для регулятора возникла сейчас вследствие смены Правительства. Есть риски того, что консерватизм бюджетной политики снизится (см. наш вчерашний обзор), что, как минимум, не является аргументом для более агрессивного снижения ставки сейчас. При прочих равных, следующим событием для снижения ключевой ставки ЦБ РФ (на 25 б.п. до конца 1 кв. 2020 г.) может послужить аналогичное смягчение политики ФРС".