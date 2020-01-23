Курс рубля может оставаться близко к отметке 62/USD - РФПИ

Видимо, без кардинальных изменений внешних настроений и стабилизации цен на нефть курс рубля может оставаться близко к отметке 62/USD, говорится в комментарии РФПИ.

"Учитывая приближение налоговых выплат, умеренный негатив, исходящий с внешних площадок, компенсируется локальными продажами валюты, а также, видимо, потоками, связанными с покупками нерезидентами ОФЗ на аукционах в среду. Именно поэтому рубль пока успешно балансирует в диапазоне 61,80-62,10/USD, и, видимо, без кардинальных изменений внешних настроений и стабилизации цен на нефть курс рубля может оставаться близко к отметке 62/USD и в четверг", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.