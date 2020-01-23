Риски для рубля остаются смещенными в сторону умеренного ослабления - "Нордеа банк"

Риски для рубля в условиях ухудшения внешнего фона остаются смещенными в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта остается заложником ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. При этом динамика рубля с начала недели складывалась хуже, чем у большинства прочих валют развивающихся стран: рубль теряет 0,4% в основных валютных парах, в то время как индекс валют развивающихся стран по итогам торгов среды остался практически без изменений.

Ситуация для рубля несколько усугубляется негативной динамикой на нефтяном рынке, где цены вернулись к отметке 62,3 долл./барр., хотя еще в начале недели были выше отметки 65 долл./барр.

Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ оказались удачными (спрос превысил 149 млрд руб. – максимум с сентября 2019 года), однако это не оказало значимой поддержки рублю, вероятно, свидетельствуя о том, что большая часть спроса была сформирована локальными участниками рынка.

Приближение пика налоговых платежей, приходящегося на 27 января, пока не оказывает значимой поддержки рублю.

"В условиях ухудшения внешнего фона риски для рубля остаются смещенными в сторону умеренного ослабления", - пишут аналитики "Нордеа банка".