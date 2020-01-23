Промсвязьбанк видит риски дальнейшего снижения нефти

Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре.

"В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим риски дальнейшего снижения нефти, выставляем диапазон на сегодня в 60-62 долл./барр. с тенденцией к проторговке нижней границы", - отмечают аналитики банка.