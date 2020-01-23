Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется на высоком уровне - Промсвязьбанк

Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется на высоком уровне, что продемонстрировали аукционы Минфина в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Спрос на 5-летние ОФЗ составил 98,8 млрд руб. Минфин разместил гособлигации на 58,4 млрд руб. с доходностью 5,97%, что предполагает дисконт 1 б.п. к закрытию торгов во вторник.

Спрос на инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. составил 50,4 млрд. руб., ведомство продало гособлигации на 26,7 млрд руб. Большой объем неудовлетворенных заявок транслировался в покупки на вторичном рынке. По итогам среды доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. - до 5,93% годовых.

"Рост потребительских цен за третью неделю января оказался нулевым, что с учетом данных за первые две недели позволяет прогнозировать замедление инфляции до 2,5% в январе. Это выступает аргументом в пользу дальнейшего смягчения ДКП Банком России. Ждем снижения ставки на заседании 7 февраля до 6%. Вероятность снижения ставки ниже 6% в этом году возрастает. Снижение ключевой ставки поддержит спрос на ОФЗ", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.