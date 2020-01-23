Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на снижении интереса к риску

Москва. 23 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,01-62,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,02 руб./$1 (+17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,75 руб./EUR1 (+15,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,6 копейки к уровню закрытия среды, до 65,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях возобновившегося спроса на активы "тихой гавани" в связи с опасениями по поводу вызывающего пневмонию нового вируса, который был выявлен в Китае.

На данный момент в КНР зарегистрирован 571 случай заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались 17 человек. Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания, в том числе приостановив авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, где была зарегистрирована вспышка пневмонии.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

В четверг будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты ожидают, что регулятор объявит о начале самого масштабного пересмотра стратегии Центробанка в его истории.

При этом эксперты не ждут изменения ключевых процентных ставок по итогам заседания. Базовая процентная ставка по кредитам, как ожидается, будет сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 16:30 МСК.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг после существенного падения накануне, вызванного опасениями о том, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК снизилась на 1,38% - до $62,34 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,67% - до $55,79 за баррель.