Если негатив будет нарастать, то уход пары доллар/рубль в район 62,5 исключить нельзя - Алор Брокер

Если негатив будет нарастать, то уход пары доллар/рубль в район 62,5 исключить нельзя, факторов для более сильного обесценивания рубля в данный момент нет, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Ухудшение общих настроений затронет и рубль, который в паре с долларом в четверг вновь попробует закрепиться выше отметки 62. Внутренних причин для резкого снижения российской валюты нет, наоборот, в ближайшие дни рублевые "быки" получат "порцию корма" в виде налогового периода. Однако если негатив будет нарастать, то уход пары доллар/рубль в район 62,5 исключить нельзя. Факторов для более сильного обесценивания рубля мы пока не видим", - пишет аналитик Алексей Антонов.