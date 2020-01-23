Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг возобладают продажи

Внешние и внутренние факторы в четверг обусловят снижение фондового рынка, полагают аналитики. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3150 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра негативный. После нашего закрытия резко развернулись вниз американские индексы, а фьючерсы на них сегодня с утра теряют около четверти процента. На полтора процента дешевеет нефть и никель. Так что ждем открытия российского рынка акций снижением примерно на 0,4-0,5%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно резким понижением около 0.5%, вблизи отметки 3160 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3150, 3140 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3180, 3190 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 3150-3160 п. Дополнительным фактором слабости локального рынка акций выступит его накопившаяся среднесрочная перекупленность".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая сложившийся фон, мы ожидаем преобладания продаж на российском рынке в начале торгов. Индекс Мосбиржи уже в начале дня сделает шаг в район 3160 пунктов с последующими попытками движения в сторону диапазона 3140-3150 пунктов. При этом продажи, скорее всего, будут преобладать по широкому спектру инструментов. Учитывая отсутствие сильных поддержек, для активизации покупок и коррекционного восстановления рынку могут понадобиться существенные поводы".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На предстоящих торгах четверга вероятность снижения рынка акций вновь высокая, как и вероятность движения курса рубля в диапазон 62,0-62,5 за доллар. Соответственно, пессимизму на отечественном рынке способствуют как внешние, так и внутренние факторы. Цель по индексу Мосбиржи - диапазон 3120-3150 пунктов".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Мы не исключаем продолжения коррекции, снижение "голубых фишек" может составить 1,5-2,5%. Аутсайдерами будут сырьевые компании на фоне падения цен на нефть, палладий и другие активы. Вместе с тем акции телекомов, ритейлеров, Yandex выступят в качестве защитных. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3150-3170 пунктов".

ИК "Атон": "Отечественный фондовый рынок в четверг откроет торговую сессию на отрицательной территории - снижение составит 0,5%".