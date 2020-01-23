23 января 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг возобладают продажи
Внешние и внутренние факторы в четверг обусловят снижение фондового рынка, полагают аналитики. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3150 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра негативный. После нашего закрытия резко развернулись вниз американские индексы, а фьючерсы на них сегодня с утра теряют около четверти процента. На полтора процента дешевеет нефть и никель. Так что ждем открытия российского рынка акций снижением примерно на 0,4-0,5%".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно резким понижением около 0.5%, вблизи отметки 3160 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3150, 3140 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3180, 3190 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 3150-3160 п. Дополнительным фактором слабости локального рынка акций выступит его накопившаяся среднесрочная перекупленность".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая сложившийся фон, мы ожидаем преобладания продаж на российском рынке в начале торгов. Индекс Мосбиржи уже в начале дня сделает шаг в район 3160 пунктов с последующими попытками движения в сторону диапазона 3140-3150 пунктов. При этом продажи, скорее всего, будут преобладать по широкому спектру инструментов. Учитывая отсутствие сильных поддержек, для активизации покупок и коррекционного восстановления рынку могут понадобиться существенные поводы".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На предстоящих торгах четверга вероятность снижения рынка акций вновь высокая, как и вероятность движения курса рубля в диапазон 62,0-62,5 за доллар. Соответственно, пессимизму на отечественном рынке способствуют как внешние, так и внутренние факторы. Цель по индексу Мосбиржи - диапазон 3120-3150 пунктов".
ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Мы не исключаем продолжения коррекции, снижение "голубых фишек" может составить 1,5-2,5%. Аутсайдерами будут сырьевые компании на фоне падения цен на нефть, палладий и другие активы. Вместе с тем акции телекомов, ритейлеров, Yandex выступят в качестве защитных. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3150-3170 пунктов".
ИК "Атон": "Отечественный фондовый рынок в четверг откроет торговую сессию на отрицательной территории - снижение составит 0,5%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 января 2020 года 12:50
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока сохраняют целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления спроса на ювелирные алмазы. Однако если тренд на усиление спроса закрепится, то можно... читать дальше
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23 января 2020 года 12:27
Ускоренная дезинфляция вряд ли станет поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По данным Росстата, недельная инфляция составила 0% н./н. и, согласно нашим расчетам, опустилась до 2,5% г./г. Впрочем, это в основном результат эффекта базы. Если... читать дальше
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23 января 2020 года 12:08
(добавлены 3-5-й абзацы)
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $31 до $26 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать".
Как говорится в... читать дальше
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23 января 2020 года 12:08
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $54 за штуку на фоне снижения регуляторных рисков и ожидания аналитиками роста выручки и скорректированной EBITDA компании более чем на... читать дальше
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23 января 2020 года 11:55
Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью и откатом фондовых площадок в Азии во главе с Китаем из-за бегства инвесторов от риска в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; выросли бумаги "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях, а также бумаги "Аптечной сети 36,6". читать дальше
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23 января 2020 года 11:53
Видимо, без кардинальных изменений внешних настроений и стабилизации цен на нефть курс рубля может оставаться близко к отметке 62/USD, говорится в комментарии РФПИ.
"Учитывая приближение налоговых выплат, умеренный негатив, исходящий с внешних площадок, компенсируется локальными продажами... читать дальше
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23 января 2020 года 11:40
Успешно размещенный в среду новый пятилетний евробонд МКБ на 600 млн долл. под 4,7% имеет небольшой потенциал роста на вторичном рынке, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
МКБ (BB-/Ba3/BB) в среду провел размещение пятилетнего евробонда в объеме 600 млн долл. "Последние размещения МКБ... читать дальше
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23 января 2020 года 11:20
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) Globaltrans с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была снижена до... читать дальше
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23 января 2020 года 11:13
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
HSBC понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "сокращать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
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23 января 2020 года 11:01
Риски для рубля в условиях ухудшения внешнего фона остаются смещенными в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа банка".
Российская валюта остается заложником ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. При этом... читать дальше
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23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года.
"Данные по запасам нефти... читать дальше
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23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре.
"В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
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23 января 2020 года 10:38
Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется на высоком уровне, что продемонстрировали аукционы Минфина в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Спрос на 5-летние ОФЗ составил 98,8 млрд руб. Минфин разместил гособлигации на 58,4 млрд руб. с доходностью 5,97%, что предполагает дисконт 1 б.п. к... читать дальше
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23 января 2020 года 10:26
Индекс Мосбиржи в четверг отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Достаточно продолжительная консолидация фондовых индексов вблизи текущих уровней - лучший вариант развития событий на рынке акций РФ в ближайшей перспективе.
"Слабость... читать дальше
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23 января 2020 года 10:25
Москва. 23 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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