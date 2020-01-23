Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться

Москва. 23 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными. Несмотря на новости о распространении нового смертельного коронавируса, инвесторы демонстрируют уверенность в том, что китайские власти смогут справиться с ситуацией. Кроме того, поддержку рынку оказала сильная финансовая отчетность ряда компаний. Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Во вторник рынок акций США снизился на новостях о том, что в стране был зафиксирован первый случай заражения "уханьским" вирусом. Однако аналитики говорят, что заявления китайских властей дают инвесторам надежду на то, что распространение болезни будет остановлено.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг, при этом основное давление приходится на китайские акции. Усилившиеся опасения по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса привели к бегству инвесторов от рисков. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,97%, китайский Shanghai Composite потерял 2,26%, гонконгский Hang Seng - 1,95%, южнокорейский KOSPI - 0,91%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,63%.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 571 человека. "Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении комитета. Как сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем. Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания, в том числе приостановив авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться после существенного падения накануне, вызванного опасениями о том, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $62,18 за баррель, что на 1,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы снизились в цене на 2,14%, до $63,21 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,92% - до $55,65 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $56,64 за баррель, опустившись на 2,91%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,554 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,271 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 января вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 662,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+2,29%), "РЖД-001P-06R" (+1,09%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,66%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-1,1%), "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,3%) и "МТС-001P-06" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей в размере 6,9% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Первоначально объем размещения составлял не менее 15 млрд рублей, но в итоге был увеличен до 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Предварительная дата техразмещения - 29 января.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 27-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

Альфа-банк выкупил в рамках оферты 1 млн 616,891 тыс. облигаций серии БО-18 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 32,34% выпуска. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в январе 2017 года. Ставки 1-6-го купонов установлены в размере 9,45% годовых. Ставка текущего купона - 6,5% годовых.

АО "СофтЛайн трейд" приобрело в рамках оферты 400,910 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 101,3% от номинала. Таким образом компания выкупила облигации на сумму 410 млн 231,157 тыс. рублей, включая накопленный купонный доход. АО "СофтЛайн трейд" выставило на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей. Период сбора заявок на выкуп - с 10:00 МСК 15 января до 15:00 МСК 21 января включительно. Компания разместила 3-летний выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей в декабре 2017 года, реализовав 90% займа на 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала гасится в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выставило на 20 марта 2020 года оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.

ООО "РЕСО-Лизинг" 24 января досрочно погасит облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей. 10-летний выпуск БО-02 на 2 млрд рублей был размещен в августе 2016 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. В августе 2019 года компания в рамках оферты выкупила весь выпуск облигаций по цене 100% от номинала. В обращении находится 9 выпусков облигаций компании на 34,5 млрд рублей.