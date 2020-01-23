Ренессанс Капитал повысил оценку акций Яндекса на 20%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $54 за штуку на фоне снижения регуляторных рисков и ожидания аналитиками роста выручки и скорректированной EBITDA компании более чем на 30% в 2020 году, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Текущая стоимость акций "Яндекса" составляет порядка $45 за штуку.