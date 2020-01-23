Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг.

Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными.

Несмотря на новости о распространении нового смертельного коронавируса, инвесторы демонстрируют уверенность в том, что китайские власти смогут справиться с ситуацией, сообщает MarketWatch. Кроме того, поддержку рынку оказала сильная финансовая отчетность ряда компаний.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, им заразились 570 человек, 17 человек скончались. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе "уханьского" вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Во вторник рынок акций США снизился на новостях о том, что в стране был зафиксирован первый случай заражения "уханьским" вирусом. Однако аналитики говорят, что заявления китайских властей дают инвесторам надежду на то, что распространение болезни будет остановлено.

Участники рынка полагают, что ситуация в конечном итоге вернется к нормальному состоянию", как это было и раньше, отмечает аналитик ThinkMarkets Бетел Ло. "Это побудило инвесторов использовать широкую распродажу во вторник как возможность" для покупки в преддверии сезона отчетностей, добавил он.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это максимальный показатель почти за два года - с февраля 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,5% - до 5,43 млн домов, по данным Trading Economics.

International Business Machines Corp., ведущий мировой поставщик компьютерных услуг, увеличил в минувшем квартале выручку впервые более чем за год. На этой новости акции IBM подскочили по итогам торгов в среду на 3,4%.

Стоимость Apple Inc. выросла на 0,4%. По данным СМИ, подрядчики компании планируют начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале текущего года.

Котировки акций Tesla Inc. продолжили уверенный подъем, прибавив 4,1% после скачка на 7,2% во вторник. В результате капитализация производителя электромобилей впервые превысила $100 млрд, при этом она стала больше стоимости Volkswagen ($99,6 млрд). Аналитики оптимистично оценивают перспективы Tesla и повышают прогнозы для котировок акций компании.

В то же время цена бумаг Boeing Co. снизилась на 1,4%. Авиастроительный концерн вновь передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Котировки акций Netflix Inc. упали на 3,6%. Чистая прибыль и выручка крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке в четвертом квартале оказались лучше прогнозов. Однако компания дала разочаровавший инвесторов прогноз на начало 2020 года.

Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson в минувшем квартале оказалась лучше ожиданий рынка, но выручка немного не дотянула до прогнозов. Акции подешевели на 0,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 9,77 пункта (0,03%) - до 29186,27 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 увеличился за день на 0,96 пункта (0,03%), составив 3321,75 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 12,96 пункта (0,14%) - до 9383,77 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг, при этом основное давление приходится на китайские акции.

Усилившиеся опасения по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса привели к бегству инвесторов от рисков.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,99%, китайский Shanghai Composite потерял 2,26%, гонконгский Hang Seng - 1,95%, южнокорейский KOSPI - 0,91%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,63%.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 571 человека. "Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении госкомитета.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания, в том числе приостановив авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

Опубликованные в четверг статданные показали, что объем японского экспорта в декабре сократился по итогам 13-го месяца подряд на фоне слабого спроса из-за рубежа, при этом поставки в США упали на 14,9%.

Экспорт снизился на 6,3% относительно декабря 2018 года - до 6,58 трлн иен, сообщило министерство финансов. Объем импорта в декабре уменьшился на 4,9% - до 6,73 трлн иен.

Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 152,5 млрд иен по сравнению с 55,7 млрд иен в ноябре.

На этой неделе состоялось заседание Банка Японии. Регулятор, как и прогнозировало большинство экспертов, сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом он заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

В четверг итоги своего заседания подведет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Акции SoftBank Group Corp. опускаются на 2,25%, Tokyo Electron - на 0,45%, цена бумаг Fanuc, выпускающей робототехнику, снижается на 0,9%, в то же время акции Advantest растут на 2,2%.

В Гонконге дешевеют бумаги страховой компании AIA Group (-0,66%), акции авиакомпании Cathay Pacific теряют в цене 2,3%, страховой компании China Life Insurance - 3,4%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics опускаются на 2,25%, акции LG Electronics - на 2,4%, SK Hynix - на 2,7%.

Капитализация австралийского девелопера Cimic Group упала на 19,7%. Компания сообщила о планах ухода с рынка на Ближнем Востоке за счет продажи своей доли в BIC Contracting. Акции Beach Energy потеряли в цене 6%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг после существенного падения накануне, вызванного опасениями о том, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК составляла $62,29 за баррель, что на $0,92 (1,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы снизились в цене на $1,38 (2,14%), до $63,21 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,99 (1,74%) - до $55,75 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $56,64 за баррель, опустившись на $1,7 (2,91%) по сравнению с предыдущей сессией.

"Опасения о том, что эпидемия коронавируса оказывает давление на спрос на нефть, препятствуя туризму и торговле, действительно существуют", - говорит основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил в четверг, что число больных пневмонией, вызываемой коронавирусом, увеличилось до 571 человека. Число погибших достигло 17 человек, отмечается в сообщении.

Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.