Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 3150-3170 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает в четверг разнонаправленную динамику рынка акций. "Мы не исключаем продолжения коррекции, снижение "голубых фишек" может составить 1,5-2,5%. Аутсайдерами будут сырьевые компании на фоне падения цен на нефть, палладий и другие активы. Вместе с тем акции телекомов, ритейлеров, Yandex выступят в качестве защитных. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3150-3170 пунктов", - пишет он в своем комментарии.