Доллар попытается закрепиться в диапазоне 62-62,5 рубля - Промсвязьбанк

Доллар попытается преодолеть сопротивление на уровне 62 рублей и закрепиться в диапазоне 62-62,5 рубля, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"На валютной секции "Московской биржи" в начале торгов ожидаем сохранения давления на рубль. Снижение рынка энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся стран вкупе с внутренними факторами поспособствуют новой попытке доллара преодолеть сопротивление на уровне 62 рубля и закрепиться в диапазоне 62-62,5 рубля. В случае сохранения негативных настроений на рынках к концу сессии американская валюта может сделать существенный шаг к верхней границе этого коридора", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.