Продажи на рынке акций в четверг, скорее всего, будут преобладать по широкому спектру инструментов - Промсвязьбанк

Продажи на рынке акций в четверг, скорее всего, будут преобладать по широкому спектру инструментов, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"Учитывая сложившийся фон, мы ожидаем преобладания продаж на российском рынке в начале торгов. Индекс Мосбиржи уже в начале дня сделает шаг в район 3160 пунктов с последующими попытками движения в сторону диапазона 3140-3150 пунктов. При этом продажи, скорее всего, будут преобладать по широкому спектру инструментов. Учитывая отсутствие сильных поддержек, для активизации покупок и коррекционного восстановления рынку могут понадобиться существенные поводы", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.