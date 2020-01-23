Сохраняются риски дальнейшей негативной динамики Brent с уходом к нижней границе диапазона $60-62 - Промсвязьбанк

Сохраняются риски дальнейшей негативной динамики Brent с уходом к нижней границе диапазона 60-62 доллара за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Рост запасов в Штатах (по данным API, запасы нефти выросли на 1,57 млн баррелей) и опасения относительно распространения коронавируса привели к возобновлению негативной динамики и уходу рынка на новые локальные минимумы.

Так, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается в четверг с утра на 0,8%, вплотную подойдя к уровню 62 доллара за баррель. При этом сохраняются риски дальнейшей негативной динамики с уходом к нижней границе диапазона 60-62 доллара за баррель, указывает специалист банка.