Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит - ИФК "Солид"

Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит, говорится в комментарии ИФК "Солид".

Цены на нефть значительно просели в ходе среды, марка Brent потеряла почти 3% и завершила торги на уровне 62,50 за баррель. Опасения за спрос на сырье преобладают уже не один день, однако выросли беспокойства и по поводу предложения. Глава МЭА считает, что в первом полугодии 2020 будет переизбыток нефти, что обозначило ускорение падения цен.

"Такая оценка звучит, несмотря на действия ОПЕК+ и нестабильность на Ближнем Востоке, поэтому рассчитывать на рост сырья в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит", - отмечает аналитик Вадим Кравчук.