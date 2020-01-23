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Главная / Мнения аналитиков / Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит - ИФК "Солид"
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23 января 2020 года 09:29
Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит - ИФК "Солид"
Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит, говорится в комментарии ИФК "Солид". Цены на нефть значительно просели в ходе среды, марка Brent потеряла почти 3% и завершила торги на уровне 62,50 за баррель. Опасения за спрос на сырье преобладают уже не один день, однако выросли беспокойства и по поводу предложения. Глава МЭА считает, что в первом полугодии 2020 будет переизбыток нефти, что обозначило ускорение падения цен. "Такая оценка звучит, несмотря на действия ОПЕК+ и нестабильность на Ближнем Востоке, поэтому рассчитывать на рост сырья в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит", - отмечает аналитик Вадим Кравчук.
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23 января 2020 года 12:50
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока сохраняют целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления спроса на ювелирные алмазы. Однако если тренд на усиление спроса закрепится, то можно... читать дальше
.23 января 2020 года 12:27
Ускоренная дезинфляция вряд ли станет поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ - Райффайзенбанк
Ускоренная дезинфляция вряд ли станет поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По данным Росстата, недельная инфляция составила 0% н./н. и, согласно нашим расчетам, опустилась до 2,5% г./г. Впрочем, это в основном результат эффекта базы. Если... читать дальше
.23 января 2020 года 12:08
(добавлены 3-5-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $31 до $26 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать". Как говорится в... читать дальше
.23 января 2020 года 12:08
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $54 за штуку на фоне снижения регуляторных рисков и ожидания аналитиками роста выручки и скорректированной EBITDA компании более чем на... читать дальше
.23 января 2020 года 11:55
Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью и откатом фондовых площадок в Азии во главе с Китаем из-за бегства инвесторов от риска в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; выросли бумаги "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях, а также бумаги "Аптечной сети 36,6". читать дальше
.23 января 2020 года 11:53
Видимо, без кардинальных изменений внешних настроений и стабилизации цен на нефть курс рубля может оставаться близко к отметке 62/USD, говорится в комментарии РФПИ. "Учитывая приближение налоговых выплат, умеренный негатив, исходящий с внешних площадок, компенсируется локальными продажами... читать дальше
.23 января 2020 года 11:40
Успешно размещенный в среду новый пятилетний евробонд МКБ на 600 млн долл. под 4,7% имеет небольшой потенциал роста на вторичном рынке, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". МКБ (BB-/Ba3/BB) в среду провел размещение пятилетнего евробонда в объеме 600 млн долл. "Последние размещения МКБ... читать дальше
.23 января 2020 года 11:20
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) Globaltrans с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была снижена до... читать дальше
.23 января 2020 года 11:13
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) HSBC понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "сокращать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
.23 января 2020 года 11:01
Риски для рубля в условиях ухудшения внешнего фона остаются смещенными в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта остается заложником ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. При этом... читать дальше
.23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года. "Данные по запасам нефти... читать дальше
.23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре. "В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
.23 января 2020 года 10:38
Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется на высоком уровне, что продемонстрировали аукционы Минфина в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Спрос на 5-летние ОФЗ составил 98,8 млрд руб. Минфин разместил гособлигации на 58,4 млрд руб. с доходностью 5,97%, что предполагает дисконт 1 б.п. к... читать дальше
.23 января 2020 года 10:26
Индекс Мосбиржи в четверг отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Достаточно продолжительная консолидация фондовых индексов вблизи текущих уровней - лучший вариант развития событий на рынке акций РФ в ближайшей перспективе. "Слабость... читать дальше
.23 января 2020 года 10:25
Москва. 23 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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