Говорить о возвращении российской валюты к росту сейчас преждевременно - ИФК "Солид"

Рубль несколько стабилизировался к доллару и евро на фоне хорошего спроса на ОФЗ в ходе аукционов Минфина в среду. Было размещено два выпуска суммарно на 85 млрд рублей при высоком спросе. Тем не менее, говорить о возвращении российской валюты к росту сейчас преждевременно, считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.