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22 января 2020 года 19:42

Рубль вечером лишь немного дешевеет к доллару и евро, несмотря на усилившую падение нефть

Москва. 22 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 62,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, доллар торгуется выше 62 руб./$1 впервые с 6 января. Евро стоил 68,71 руб./EUR1, подорожав на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,94 копейки - до 65,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики котировок нефти, отыгрывающих опасения сокращения спроса в случае эпидемии короновируса в Китае. Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

На данный момент в КНР зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек. Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов ВОЗ в среду должен был провести экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Снижение внутриполитической неопределенности, связанное с назначением нового состава кабинета министров РФ, напротив, оказывает небольшую поддержку котировкам нацвалюты. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств. Все министры силового блока кабинета министров, за исключением главы Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.

Кроме того, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга, Сергей Лавров - министром иностранных дел, Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта, министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин, министром сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев. Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда назначен замминистра финансов Антон Котяков, Владимир Якушев переназначен министром строительства.

Должностей лишились все министры социального блока правительства.

Президент заявил, что новое правительство РФ сбалансированное и серьезно обновлено. "Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - сказал Путин на встрече с новым составом кабинета министров. Первое заседание нового состава правительства РФ состоялось накануне вечером.

Кроме того, в центре внимания рынков остается Всемирный экономический форум (ВЭФ), стартовавший в Давосе во вторник, 21 января. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры на тему активизации сотрудничества ЕС с США, после которых она выразила надежду на то, что ЕС и США смогут прийти к компромиссу в вопросе пошлин на автомобили.

Трамп ранее заявил, что если США и ЕС не достигнут торгового соглашения, то Вашингтон введет 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей.

На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пригрозил Европе пошлинами на автомобили. По данным газеты, такие меры президент обещал применить, если Германия, Франция и Великобритания не обвинят Иран в том, что тот нарушил ядерную сделку 2015 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в ходе торгов среды наблюдается ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, так как давление на его котировки оказывают как внешние, так и внутренние факторы. "Из внешних факторов надо отметить снижение аппетита к риску, отступление нефти марки Brent ниже $64 за баррель. Из внутренних факторов давление на рубль оказывают увеличенные объемы покупок валюты для исполнения бюджетного правила. В результате доллар в ходе сегодняшних торгов пытается закрепиться выше отметки 62 руб./$1, и в том случае, если ему это удастся, паре "доллар-рубль" будет открыта дорога к уровню 62,5 руб./$1", - подчеркнул Зварич.

"Наиболее сильное давление на рубль наблюдалось в середине дня, затем он консолидировался на уровне 61,82 руб./$1. Укреплению рубля мешала дешевеющая нефть и новость о том, что Силуанов потерял вице-премьерство в новом правительстве. (. . .) От более сильного падения рубль сдерживает налоговый период, но стоит отметить, что его позиции пошатнулись. Внешний фон и укрепление доллара заставляют покупателей нацвалюты выходить из длинных позиций. Техническая картина не изменилась и остается на стороне рубля. Первый звоночек по ослаблению рубля поступит при росте пары "доллар-рубль" выше 62,4 руб./$1. В этом случае на откате участники рынка начнут из рубля переходить в доллар", - полагает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 1,75% - до $63,46 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,06% - до $57,18 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 января на 2,09 копейки, до 61,8343 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,36 копейки, до 68,5186 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 8,87 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,9219 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 11,29 копейки и составил 61,9504 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 386,921 млн, из которых $534,228 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 852,693 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,71 копейки, до 68,6193 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,17 копейки и составил 68,6627 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR657,271 млн, из которых EUR230,277 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,994 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником и остались на прежних отметках - 6,42%, 6,44% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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