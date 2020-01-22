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22 января 2020 года 19:36

Рынок акций РФ в среду ускорил откат на сырьевых бумагах во главе с РусАлом

Москва. 22 января. Рынок акций РФ в среду ускорил нисходящую коррекцию в рамках фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти, локомотивом отката выступили бумаги сырьевых компаний во главе с "РусАлом" на опасениях введения допналогов на сверхдоходы компаний после формирования нового кабинета министров РФ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3174,62 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1612,87 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,1%.

Доллар подрос до 62,01 рубля (+0,13 рубля).

О новых назначениях в кабинете министров РФ стало известно накануне вечером. Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова первым заместителем председателя правительства. Антон Силуанов, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост первого вице-премьера - министра финансов РФ, сохранил за собой пост министра финансов в новом правительстве. Денис Мантуров вновь назначен главой министерства промышленности и торговли РФ. Новым главой Минэкономразвития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Соцблок правительства полностью обновился, министры-силовики сохранили посты, кроме главы Минюста.

Подешевели акции "РусАла" (-6,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,9% и -1,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%).

Глава "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%) Наиль Маганов в кулуарах форума в Давосе сообщил "Интерфаксу", что компания пока не рассматривает возможность проведения buyback акций. "Мы не рассматривали тему buyback. Такой темы в официальной повестке нет", - сказал Маганов.

Выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,6% и +2% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром падали более чем на 6% при отсутствии новостей, объем торгов превысил 6,28 млрд рублей.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), Европа просела (индексы DAX, CAC 40 и FTSE потеряли 0,01-0,3%), но растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%), несмотря на тревоги о последствиях для туристического сектора с учетом коронавируса в Китае.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло с шести до девяти человек, сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Невозможность прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики.

В США в среду вышли неплохие статданные по рынку недвижимости: продажи на вторичном рынке жилья в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов (максимум с февраля 2018 года) в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста до 5,43 млн домов.

Нефть в среду дешевеет на опасениях сокращения спроса в случае распространения коронавируса; цена Brent к 18:50 МСК упала на $1,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $63,35 за баррель (-1,9% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $57,08 за баррель (-2,2% и -0,3% во вторник).

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, настрой на рынке акций утром в среду был вполне позитивным, но затем все встало на свои места. Наиболее сильные потери наблюдались в сырьевых секторах, включая металлургов, нефтяников и газовые компании. Вероятно, инвесторы продолжили отыгрывать страхи по поводу возможного увеличения налоговой нагрузки на сырьевые компании для финансирования национальных проектов. Отдельно стоит отметить сильную просадку и объемы в акциях "Сургутнефтегаза". Корпоративных новостей нет, но в условиях ожидания роста нагрузки на сырьевой бизнес выросла актуальность фиксации прибыли по бумагам компании после ее бурного роста в конце прошлого года.

В приоритете покупателей оставались такие бумаги, как "Россети", "Детский мир" (MOEX: DSKY), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и МТС. В розничном секторе витают надежды на увеличение финансовых потоков в пользу населения.

Рубль также ослаб на ожиданиях роста проинфляционных действий правительства. Трамп в очередной раз пугает Европу: в интервью Fox News он заявил, что провал торговых переговоров с ЕС будет означать только одно - 25%-ные пошлины на европейские автомобили. Трамп вновь обвинил Евросоюз в многолетней нечестной эксплуатации американского рынка. В Европе также отслеживали ситуацию с коронавирусом в Китае, однако Пекин объявил о программе борьбы с вирусом, что успокоило инвесторов. Заявления Трампа пока не пугают рынок, поскольку переговоры по торговым вопросам уже ведутся. Также стоит вспомнить о том, что Франция отложила цифровой налог до конца года, чтобы провести дополнительные консультации с американской стороной.

Рынок нефти немного переживает по поводу возможного падения спроса в связи с коронавирусом. Однако больше негатива доставили слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, который заявил, что в I полугодии поставки нефти будут на 1 млн б/с превышать потребление. Он также отметил, что рынок весьма быстро переварил иранский кризис и очередные перебои с поставками из Ливии, так как на рынке достаточно нефти. Единственным поводом, сдерживающим "медведей", являются ожидания того, что запасы в США могли снизиться вторую неделю подряд.

В США IBM впервые за многие кварталы сообщила о росте выручки. Нефтесервисная Baker Hughes сообщает о росте прибыли, но результаты хуже ожиданий. Johnson & Johnson превысила ожидания по прибыли, но не дотянула до ожиданий по выручке. Пока внешние рынки приходят в себя, у российского своя головная боль в виде опасений по поводу дополнительной налоговой нагрузки на сырьевые компании с целью финансирования нацпроектов. Правительство пока не озвучивает какие-либо шаги по финансированию задач, поэтому можно ожидать, что неуверенность сохранится до новостей о том, как кабинет министров будет обеспечивать финансовое наполнение национальных проектов, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, основным поводом к продажам в среду послужила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть Brent ушел ниже $63,5 за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках скорее сдерживала продажи.

В отличие от вторника, когда рынок смог отыграть вечером большую часть потерь, а индекс МосБиржи закончил день выше 3200 пунктов, в среду "медведям" удалось удержать рынок ниже этой отметки. Текущая динамика рынка укладывается в рамки коррекционного снижения, и говорить о начале полноценного снижения преждевременно. При этом ближайшими поддержками для индекса МосБиржи могут служить тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в текущий момент в районе 3060 пунктов, а также уровень 3000 пунктов, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешним рынкам оказало поддержку ослабление опасений в отношении коронавируса в КНР, а также оптимистичные квартальные результаты и прогнозы IBM и Netflix. Статистика показала увеличение продаж жилья на вторичном рынке США в декабре на 3,6%.

Мировые лидеры в Давосе продолжают обсуждение торгового вопроса. Так, Трамп дал понять, что хочет заключить торговое соглашение с Европой до президентских выборов текущего года, иначе в отношении автомобилей региона могут быть введены импортные пошлины. Министр финансов США Стивен Мнучин также не исключил достижения соглашения с Китаем по второй фазе сделки до ноября.

В Европе в четверг инвесторы будут ждать итогов заседания ЕЦБ. Изменений в уровне процентных ставок не ожидается, но интересно будет оценить, какое время регулятор намерен поддерживать мягкую денежно-кредитную политику.

Индексы МосБиржи и РТС в среду пробили поддержки 3180 и 1620 пунктов, что дает сигнал о высокой вероятности развития снижения в район 3160 и 1600 пунктов с перспективой дальнейшего падения. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3160-3220 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в снижении лидировали акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,7% и -4,3% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-6,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,3%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,2%).

Выросли бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+13,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+12,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+12,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+7,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+6,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,503 млрд рублей (из них 11,869 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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