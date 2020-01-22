22 января 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ в среду вновь подросли вслед за позитивной динамикой рисковых активов
Москва. 22 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 8 базисных пунктов и составила 113,90% от номинала, что соответствует доходности 2,53% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 2 базисных пункта, составив 100,86% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,515% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 пункта и составил 101,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 31 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,6% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,67% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 33 пункта, поднявшись до 130,59% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта и составила 3,61% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 112,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,655% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,31% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,2 годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 вырос в цене на 47 базисных пунктов - до 127,3% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,665% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 1 базисный пункт, до 109,67% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,8% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации растут в цене вместе с долговыми бумагами большинства emerging markets, что ведет к снижению доходностей "длинных" выпусков евробондов РФ в среднем на 1-2 базисных пункта. Одним из основных факторов формирования позитивных настроений на мировых рынках стало снижение опасений по поводу негативного влияния нового китайского вируса на китайскую экономику и на остальные развивающиеся страны. На этом фоне на первый план вновь вышли такие факторы, как недавнее подписание соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем, приток ликвидности на глобальные рынки со стороны ФРС и ЕЦБ, а также ожидания сохранения низких текущих процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне. При этом фундаментальные факторы российской экономики остаются сильными. Инвесторы в целом восприняли позитивно новый состав российского правительства и ожидают, что смена кабинета министров может привести к ускорению темпов роста отечественной экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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23 января 2020 года 12:50
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока сохраняют целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления спроса на ювелирные алмазы. Однако если тренд на усиление спроса закрепится, то можно... читать дальше
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23 января 2020 года 12:27
Ускоренная дезинфляция вряд ли станет поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По данным Росстата, недельная инфляция составила 0% н./н. и, согласно нашим расчетам, опустилась до 2,5% г./г. Впрочем, это в основном результат эффекта базы. Если... читать дальше
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23 января 2020 года 12:08
(добавлены 3-5-й абзацы)
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $31 до $26 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать".
Как говорится в... читать дальше
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23 января 2020 года 12:08
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $54 за штуку на фоне снижения регуляторных рисков и ожидания аналитиками роста выручки и скорректированной EBITDA компании более чем на... читать дальше
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23 января 2020 года 11:55
Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью и откатом фондовых площадок в Азии во главе с Китаем из-за бегства инвесторов от риска в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; выросли бумаги "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях, а также бумаги "Аптечной сети 36,6". читать дальше
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23 января 2020 года 11:53
Видимо, без кардинальных изменений внешних настроений и стабилизации цен на нефть курс рубля может оставаться близко к отметке 62/USD, говорится в комментарии РФПИ.
"Учитывая приближение налоговых выплат, умеренный негатив, исходящий с внешних площадок, компенсируется локальными продажами... читать дальше
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23 января 2020 года 11:40
Успешно размещенный в среду новый пятилетний евробонд МКБ на 600 млн долл. под 4,7% имеет небольшой потенциал роста на вторичном рынке, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
МКБ (BB-/Ba3/BB) в среду провел размещение пятилетнего евробонда в объеме 600 млн долл. "Последние размещения МКБ... читать дальше
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23 января 2020 года 11:20
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) Globaltrans с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была снижена до... читать дальше
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23 января 2020 года 11:13
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
HSBC понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "сокращать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
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23 января 2020 года 11:01
Риски для рубля в условиях ухудшения внешнего фона остаются смещенными в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа банка".
Российская валюта остается заложником ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. При этом... читать дальше
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23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года.
"Данные по запасам нефти... читать дальше
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23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре.
"В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
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23 января 2020 года 10:38
Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется на высоком уровне, что продемонстрировали аукционы Минфина в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Спрос на 5-летние ОФЗ составил 98,8 млрд руб. Минфин разместил гособлигации на 58,4 млрд руб. с доходностью 5,97%, что предполагает дисконт 1 б.п. к... читать дальше
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23 января 2020 года 10:26
Индекс Мосбиржи в четверг отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Достаточно продолжительная консолидация фондовых индексов вблизи текущих уровней - лучший вариант развития событий на рынке акций РФ в ближайшей перспективе.
"Слабость... читать дальше
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23 января 2020 года 10:25
Москва. 23 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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