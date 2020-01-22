Цены евробондов РФ в среду вновь подросли вслед за позитивной динамикой рисковых активов

Москва. 22 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 8 базисных пунктов и составила 113,90% от номинала, что соответствует доходности 2,53% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 2 базисных пункта, составив 100,86% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,515% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 пункта и составил 101,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 31 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,6% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,67% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 33 пункта, поднявшись до 130,59% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта и составила 3,61% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 112,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,655% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,31% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,2 годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 вырос в цене на 47 базисных пунктов - до 127,3% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,665% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 1 базисный пункт, до 109,67% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,8% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации растут в цене вместе с долговыми бумагами большинства emerging markets, что ведет к снижению доходностей "длинных" выпусков евробондов РФ в среднем на 1-2 базисных пункта. Одним из основных факторов формирования позитивных настроений на мировых рынках стало снижение опасений по поводу негативного влияния нового китайского вируса на китайскую экономику и на остальные развивающиеся страны. На этом фоне на первый план вновь вышли такие факторы, как недавнее подписание соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем, приток ликвидности на глобальные рынки со стороны ФРС и ЕЦБ, а также ожидания сохранения низких текущих процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне. При этом фундаментальные факторы российской экономики остаются сильными. Инвесторы в целом восприняли позитивно новый состав российского правительства и ожидают, что смена кабинета министров может привести к ускорению темпов роста отечественной экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.