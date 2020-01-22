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22 января 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром вяло подрос вслед за Азией, Сургутнефтегаз обвалился к уровням месячной давности

Москва. 22 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексам на фоне улучшения настроений на фондовых площадках в Азии и сокращения политической неопределенности в России после состоявшихся назначений в новый кабинет министров РФ; акции "Сургутнефтегаза" обвалились к уровням месячной давности в отсутствие новостей.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3212,13 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1635,9 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 61,87 рубля (-0,02 рубля).

О новых назначениях в кабинете министров РФ стало известно накануне вечером. Антон Силуанов, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост первого вице-премьера - министра финансов РФ, сохранил за собой пост министра финансов в новом правительстве. Денис Мантуров вновь назначен главой министерства промышленности и торговли РФ. Новым главой Минэкономразвития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Соцблок правительства полностью обновился, министры-силовики сохранили посты, кроме главы Минюста.

Подорожали рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%, до 270,3 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" упали на 3,7% - до 50,14 рубля, минимум сделок составил 48,82 рубля (-6,2%), при этом объем торгов превысил 3,245 млрд рублей. "Префы" компании подешевели на 0,7%.

Также просели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

В США индексы во вторник снизились на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа.

Как сообщалось, двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Между тем, в среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%), несмотря на тревоги о последствиях для туристического сектора в свете коронавируса в Китае.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло с шести до девяти человек, сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Невозможность прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост ВВП Южной Кореи в 2019 году стал самым медленным за 10 лет - рост экономики за весь год составил 2,0%. Однако в четвертом квартале экономика выросла на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым существенным подъемом с третьего квартала 2017 года.

Нефть в среду дешевеет на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса; цена Brent утром находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,18 за баррель (-0,6% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $57,97 за баррель (-0,7% и -0,3% во вторник).

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил во вторник, что "мир наводнен нефтью, особенно из США". Это нивелировало опасения, связанные с возможностью сокращения поставок из Ливии в результате блокирования экспортных портов в стране сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне индекс МосБиржи падал почти на 1%, но к закрытию торгов отыграл большую часть потерь - такая динамика рынка говорит о том, что покупатели необычайно сильны, денег на рынке полно, и о среднесрочных "шортах" пока лучше забыть.

Акции ВТБ (MOEX: VTBR) в среду отдыхают от роста, а бумаги Сбербанка пытаются продвинуться вверх к сопротивлению 275 рублей. Инвесторы постепенно выкупают просадки, растет даже сильно перегретый "Норникель" (MOEX: GMKN) на фоне отскока мировых цен на никель и палладий после падения. Внешний фон утром в среду складывается позитивный, а снижение нефти игроки игнорируют.

Тем не менее, к новым покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, "быки" постоянно получают необходимые для роста свежие деньги, с другой, индекс МосБиржи сильно перекуплен, и как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во "второй эшелон", где масса интересных и еще не отыгранных идей. Нефть Brent продолжит колебания в диапазоне $64-65,5 за баррель, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, свое влияние на рынки коронавирус из Китая уже оказал, подняв интерес к медицинским и фармацевтическим компаниям, и подвергнув давлению секторы туризма, страхования и авиаперевозок. Акции металлургов попали под давление на фоне ожиданий назначения советника президента РФ Андрея Белоусова на пост вице-премьера. Позже эти слухи подтвердились, и Белоусов получил должность первого вице-премьера в новом кабинете. Столь сильная обеспокоенность была связана с тем, что Белоусов выдвигал предложения о дополнительном налоге на сверхдоходы компаний.

В американском Сенате начались слушания по поводу импичмента президента Дональда Трампа, но на рынке почти исключают подобный исход. Сам Трамп выступал в Давосе, где критиковал защитников теории изменения климата под воздействием человека. Трамп также заявляет о том, что торговые переговоры с Брюсселем идут вполне позитивно.

Для российского рынка акций важно то, что сырьевые контракты вновь дорожают, хотя нефть испытывает определенное давление. Главным вопросом остается реакция рынка на новое правительство РФ. Вполне вероятно, что сверхдоходы сырьевых компаний могут ждать новые налоги, или иное стимулирующее воздействие для повышения инвестиций в экономику. Поэтому на рынке пока доминирует осторожность, отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в середине недели в фокусе участников рынков остается ситуация со вспышкой пневмонии в Китае, обусловленной вирусом нового типа. Переходу инвесторов к консервативной позиции способствовал и первый случай выявления подобного заболевания в США. Миллионы жителей КНР готовятся к поездкам во время празднования Нового года по лунному календарю, что создает угрозу распространения вируса. На этом фоне снизились акции авиакомпаний, под угрозой и туристический сектор.

Определенное давление на настроения на мировых рынках оказали и заявления президента США Трампа, который вновь объявил о готовности ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы, если торговая сделка с ЕС не будет заключена. После стабилизации торговых разногласий с Китаем, Канадой и Мексикой эта задача становится приоритетной для американского лидера.

Тем не менее, ситуация на мировых рынках утром в среду настраивает на сдержанный оптимизм - азиатские рынки торгуются в "зеленой" зоне, вышедшие накануне в США после закрытия бирж финрезультаты IBM, United Airlines и Netflix не разочаровали.

В центре внимания в среду также будут сообщения с продолжающегося экономического форума в Давосе. Индекс МосБиржи накануне закрыл восходящий "гэп" понедельника, что говорит в пользу возможного продолжения позитивной динамики и закрепления в диапазоне 3200-3250 пунктов. В среду можно рассчитывать на консолидацию индекса у текущих уровней с попыткой возобновления роста к недавним максимумам, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+16,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+15,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+10,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+8,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,7%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+4,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,104 млрд рублей (из них 2,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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