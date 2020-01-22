Замедление темпов снижения долговой нагрузки на корпоративный сектор в 2019 г - хорошая новость для рубля - Альфа-банк

Замедление темпов снижения долговой нагрузки на корпоративный сектор в 2019 г по сравнению с 2018г отражает смягчение санкционных рисков и является хорошей новостью для рубля, говорится в обзоре Альфа-банка.

ЦБ во вторник представил статистику по внешнему долгу за 2019 г. Цифры указывают на то, что корпоративный внешний долг, то есть долг компаний и банков, составил $399 млрд на конец года, не изменившись с конца 2018 г.

"Вместе с тем, следует иметь ввиду, что за стабильностью этой цифры в большей степени стоит сильный курс рубля и эффект курсовой переоценки номинированного в рублях внешнего долга, - указывает экономист Альфа-банка Наталья Орлова. - Что касается изменения чистого внешнего долга, наши предварительные расчеты указывают на его снижение на $10 млрд, главным образом, на фоне продолжающихся погашений банками. В целом это говорит о сильном замедлении темпов снижения долговой нагрузки на корпоративный сектор в сравнении с 2018 годом, когда она снизилась примерно $30 млрд; чистое погашение за 2019 год в $10 млрд оказалось и самым незначительным с 2014 г. Подобная ситуация отражает смягчение санкционных рисков, и мы считаем этот тренд хорошей новостью для курса рубля, который, по нашим ожиданиям, может укрепиться до 57-60 руб./$ в 1П20".