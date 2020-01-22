Продажи экспортеров должны развернуть тренд рубля до конца недели - Росбанк

Рубль остается во власти продавцов из-за внешнего давления, однако продажи экспортеров должны развернуть тренд до конца недели, говорится в комментарии Росбанка.

Пара USD/RUB поднялась к отметке 61,9 (+0,4%), а EUR/RUB - к 68,6 (+0,4%).

"Мы ожидаем усиления активности экспортеров в оставшиеся три дня недели перед крупными налоговыми выплатами 27 и 28 января, что позволит рублю восстановить позиции. Кроме того, ожидаемый спрос на аукционах ОФЗ в среду также может оказать поддержку российской валюте", - пишут аналитики Росбанка.