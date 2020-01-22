CNY/RUB: ожидается формирование коррекционного движения - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" ожидает формирования коррекционного движения в паре CNY/RUB, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Юань незначительно снижается по отношению к рублю и к американскому доллару на текущей неделе. В целом текущая неделя будет спокойной, так как важной макроэкономической статистики опубликовано не будет ни в США, ни в Китае. В то же время, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев, состоялось выступление Президента США Дональда Трампа, который заявил, что "вторая фаза" переговоров с Китаем начнется уже очень скоро.

Помимо этого, по мнению В. Сысоева, стоит обратить внимание на еженедельные данные по запасам нефти в США. Ожидается сокращение запасов на 1,349 млн баррелей.

"На дневном графике пара CNY/RUB тестирует верхнюю границу нисходящего клина в районе 8,9. Верхняя граница стремится к отметке 8,7. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и расположены около зоны перекупленности, поэтому ожидается формирование коррекционного движения", - пишет специалист ГК "ФИНАМ".