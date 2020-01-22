Индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации после нейтрального старта торгов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации после нейтрального старта торгов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3210 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3200, 3190 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3220, 3230 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Стоит обратить внимание, пишет В. Манжос, что публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена на четверг. Косвенное влияние на закрытие российского рынка акций может оказать вечерняя публикация декабрьской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (18:00 мск).