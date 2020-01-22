Открытие фондовых торгов среды пройдет с ростом на 0,3-0,5% - Алор Брокер

Аналитики Алор Брокер ждут открытия фондовых торгов среды ростом на 0,3-0,5%, однако предупреждают, что к покупкам стоит относиться осторожнее.

"Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3-0,5%. Однако к покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, "быки" постоянно получают необходимые для роста "свежие" деньги, с другой, индекс Мосбиржи сильно перекуплен, и, как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во "второй эшелон", где масса интересных и еще не отыгранных идей", - пишет в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.