Первая цель пары доллар/рубль - отметка 61 - Алор Брокер

Снявшая перепроданность пара доллар/рубль в среду вновь приступит к снижению: первой целью ее движения является отметка 61, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Рубль в паре с долларом попробовал на прочность отметку 62, но пробивать ее не решился. В среду на фоне роста интереса к риску и приближения пика налогового периода снявшая перепроданность пара доллар/рубль вновь приступит к снижению. Первой целью ее движения является отметка 61. При этом внешний фон для рубля складывается слабо негативным: доллар немного подрастает к корзине валют. Но этот факт не будет определяющим для динамики рубля", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.