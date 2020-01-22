Нефть в среду ждем в диапазоне $64-66 - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ждут, что в среду нефть будет торговаться в диапазоне 64-66 долларов/баррель, сообщается в комментарии банка.

Нефть Brent продолжает оставаться на уровнях чуть выше 64 долларов/баррель.

"Как мы и ожидали, опасения нехватки нефти из-за форс-мажора в Ливии оказались краткосрочными ввиду наличия больших резервных мощностей ОПЕК. Давление на котировки оказали и комментарии от главы МЭА, который предсказал профицит предложения нефти на рынке в течение 1 полугодия объёмом 1 млн барр./день. Это соответствует и нашему прогнозу, который мы публиковали в Стратегии на 2020 г. Правда, в течение 1 полугодия мы ждем чуть меньшего навеса предложения - 0,7 млн барр./день. Напомним, что основным источником профицита выступают США, где продолжает расти добыча сланцевой нефти, хотя и меньшими темпами, чем год назад. Нефть в среду ждем в диапазоне 64-66 долл./барр. В фокусе будут данные от API", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.