Утренние прогнозы: осторожность

В целом аналитики прогнозируют в среду утром нейтральное движение рынка акций РФ.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3-0,5%. Однако к покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, "быки" постоянно получают необходимые для роста "свежие" деньги, с другой, индекс Мосбиржи сильно перекуплен, и, как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во "второй эшелон", где масса интересных и еще не отыгранных идей".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3210 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3200, 3190 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3220, 3230 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодня рассчитываем на консолидацию индекса Мосбиржи у текущих уровней с попыткой возобновления роста к недавним максимумам".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В первой половине дня на рынке может доминировать осторожность".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): " Ожидаем "боковую" динамику. В фокусе будет реакция на назначения в правительстве. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3200-3220 пунктов".