22 января 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: осторожность
В целом аналитики прогнозируют в среду утром нейтральное движение рынка акций РФ.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3-0,5%. Однако к покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, "быки" постоянно получают необходимые для роста "свежие" деньги, с другой, индекс Мосбиржи сильно перекуплен, и, как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во "второй эшелон", где масса интересных и еще не отыгранных идей".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3210 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3200, 3190 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3220, 3230 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодня рассчитываем на консолидацию индекса Мосбиржи у текущих уровней с попыткой возобновления роста к недавним максимумам".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В первой половине дня на рынке может доминировать осторожность".
ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): " Ожидаем "боковую" динамику. В фокусе будет реакция на назначения в правительстве. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3200-3220 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 января 2020 года 11:45
Москва. 22 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексам на фоне улучшения настроений на фондовых площадках в Азии и сокращения политической неопределенности в России после состоявшихся назначений в новый кабинет министров РФ; акции "Сургутнефтегаза" обвалились к уровням месячной давности в отсутствие новостей. читать дальше
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22 января 2020 года 11:42
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ЦБ во вторник представил статистику по внешнему долгу за 2019 г. Цифры указывают на... читать дальше
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22 января 2020 года 11:16
Рубль остается во власти продавцов из-за внешнего давления, однако продажи экспортеров должны развернуть тренд до конца недели, говорится в комментарии Росбанка.
Пара USD/RUB поднялась к отметке 61,9 (+0,4%), а EUR/RUB - к 68,6 (+0,4%).
"Мы ожидаем усиления активности экспортеров в... читать дальше
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22 января 2020 года 11:11
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) на 14% - до 1050 рублей за штуку в связи с переносом границы прогнозирования, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
Для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX:... читать дальше
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22 января 2020 года 10:55
Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка".
Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым... читать дальше
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22 января 2020 года 10:40
Ситуация для держателей обыкновенных акций ВТБ как минимум не должна ухудшиться, говорится в обзоре Уралсиба.
"Комментарии Андрея Костина на Давосском форуме по возможным дивидендам группы за 2019 г., на наш взгляд, предполагают две возможные интерпретации: увеличение доли выплат по обыкновенным... читать дальше
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22 января 2020 года 10:29
ГК "ФИНАМ" ожидает формирования коррекционного движения в паре CNY/RUB, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".
Юань незначительно снижается по отношению к рублю и к американскому доллару на текущей неделе. В целом текущая неделя будет спокойной, так как важной макроэкономической статистики... читать дальше
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22 января 2020 года 10:26
Москва. 22 января. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и снижения внутриполитической напряженности в связи с назначением нового правительства РФ. читать дальше
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22 января 2020 года 10:06
Аналитики Промсвязьбанка ожидают сокращения премии в российских 10-летних евробондах к UST-10 до 115 б.п., говорится в обзоре банка.
Снижение доходности UST-10 на 5 б.п. во вторник поддержало спрос на евробонды ЕМ. Доходность Russia`29 снизилась на 1 б.п., при этом премия к UST-10 расширилась до... читать дальше
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22 января 2020 года 09:57
Москва. 22 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
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22 января 2020 года 09:47
Индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации после нейтрального старта торгов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3210 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
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22 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
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22 января 2020 года 09:37
Аналитики Алор Брокер ждут открытия фондовых торгов среды ростом на 0,3-0,5%, однако предупреждают, что к покупкам стоит относиться осторожнее.
"Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3%... читать дальше
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22 января 2020 года 09:30
Внешним поводом для утренних продаж в рубле выступит динамика рынка энергоносителей, внутренним - сохранение давления на российскую валюту со стороны внутренних факторов в виде объемов покупок валюты по бюджетному правилу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.
"Во вторник перед открытием... читать дальше
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22 января 2020 года 09:19
олатильность нефти в последнее время резко упала, и поводов для сильных движений нет. Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ждет продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 доллара за баррель. читать дальше
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