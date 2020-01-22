Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа. Как сообщалось, двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Давление на рынок также оказали возобновившиеся опасения в отношении слабого роста мировой экономики. Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 п.п., до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду, практически не реагируя на растущие на глобальных рынках опасения в отношении вспышки выявленного в Китае коронавируса, несмотря на тревоги инвесторов о последствиях для туристического сектора. Невозможность прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики. Тем не менее, японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в среду на 0,71%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,26%, гонконгский Hang Seng - 1,14%, южнокорейский KOSPI - 1,26%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,94%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса. Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9. По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $64,34 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на 0,94%, до $64,59 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,53% - до $58,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,38 за баррель, опустившись на 0,34%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,836 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,064 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 января вырос всего на 0,001% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 662,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+0,9%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,75%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1,35%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-1%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 4,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-194R на сумму 89 млн 520 тыс. рублей, 83,64% выпуска инвестоблигаций ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-206R на сумму 836 млн 409 тыс. рублей, а также 30,76% выпуска инвестоблигаций серии ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-207R на сумму 307 млн 572 тыс. рублей. Номинальный объем облигаций серии 194R - 2 млрд рублей, серий 206R и 207R - по 1 млрд рублей. Облигации серии 194R гасятся 21 февраля 2020 года, серии 206R - 27 января 2025 года, серии 207R - 21 января 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона по выпуску 194R установлена на уровне 0,01% годовых, по выпуску 206R - 1,1649% годовых, по займу 207R - 1,1688% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 6,9% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, компания выкупила 10% выпуска. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле по ставке купона 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные. Следующая оферта по займу предстоит 21 февраля.

АО "СофтЛайн трейд" установило цену выкупа облигаций серии 001Р-01 на уровне 101,30% от номинала. К выкупу предъявлено 402 тыс. 401 облигация на общую сумму (по номиналу) 402,4 млн рублей. АО "СофтЛайн трейд" выставило на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей. Период сбора заявок на выкуп - с 10:00 МСК 15 января до 15:00 МСК 21 января включительно. Компания разместила 3-летний выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей в декабре 2017 года, реализовав 90% займа на 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала гасится в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.