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22 января 2020 года 09:39

Нефть дешевеет

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа.

Как сообщалось, двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Слабость на рынках во вторник объясняется "совокупностью опасений, связанных с вирусом, и усталостью инвесторов", отмечает главный инвестиционный стратег Northwestern Mutual Wealth Management Company Брент Шутте.

"Для некоторых это возможность зафиксировать прибыль", - сказал эксперт.

Давление на рынок также оказали возобновившиеся опасения в отношении слабого роста мировой экономики, пишет MarketWatch.

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 п.п., до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.

Акции Boeing подешевели на 3,3%. Американский авиастроительный концерн вновь передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Бумаги Halliburton снизились на 0,79%, хотя продажи и выручка компании в четвертом квартале сократились слабее, чем ожидали эксперты Уолл-стрит.

Акции Uber Technologies набрали 7,03% после того, как компания сообщила, что завершили процесс продажи индийского сервиса доставки еды Zomato.

Акции Beyond Meat подскочили на 18,4% на новостях о том, что Starbucks Corp. рассматривает возможность добавить в меню завтраков блюда из растительных заменителей мяса.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 152,06 пункта (0,52%) - до 29196,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,83 пункта (0,27%), составив 3320,79 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 18,14 пункта (0,19%) - до 9370,81 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду, практически не реагируя на растущие на глобальных рынках опасения в отношении вспышки выявленного в Китае коронавируса, несмотря на тревоги инвесторов о последствиях для туристического сектора.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,68%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,26%, гонконгский Hang Seng - на 1,14%, южнокорейский KOSPI - на 1,26%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,94%.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло с шести до девяти человек, сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

При этом вирус распространился за пределы Китая: двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Невозможность прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост ВВП Южной Кореи в 2019 году стал самым медленным за 10 лет.

Рост экономики за весь год составил 2,0%, свидетельствуют данные Банка Кореи. В то же время ВВП в четвертом квартале увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым существенным подъемом с третьего квартала 2017 года.

На этой неделе состоялось заседание Банка Японии. Регулятор сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом он заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Теперь японский ЦБ ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Акции Advantest повысились на 3,96%, Tokyo Electron - на 2,17%, бумаги SoftBank Group Corp. выросли на 0,04%.

Акции страховой компании AIA Group растут на 0,98% на торгах в Гонконге. Бумаги China Life Insurance прибавляют в цене 0,95%, China Mobile - на 3,3%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics повысились на 1,63%, акции LG Electronics - на 0,29%.

В Австралии выросли акции Beach Energy (+0,35%), Westpac (+0,08%), Rio Tinto (+0,87%).

Цены на нефть опускаются в среду на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса.

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $64,36 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,61 (0,94%), до $64,59 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,24 (0,41%) - до $58,14 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,38 за баррель, опустившись на $0,2 (0,34%) по сравнению с предыдущей сессией.

Эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году "была действительно тяжелой", отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. "Аэропорты опустели, заполняемость отелей резко упала, и это оказало негативное влияние на экономику", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По его словам, в настоящее время предложение на нефтяном рынке является более чем достаточным, и динамика цен на нефть в значительной мере зависит от уровня спроса.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил во вторник, что "мир наводнен нефтью, особенно из США". Это нивелировало опасения, связанные с возможностью сокращения поставок из Ливии в результате блокирования экспортных портов в стране сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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