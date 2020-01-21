Рубль вечером продолжает снижаться к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и дешевеющей нефти

Москва. 21 января. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 61,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,61 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,24 копейки - до 64,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства мировых бирж, включая валютные площадки emerging markets. Давление на рынок оказывают усилившиеся опасения относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае. Число жертв нового типа коронавируса достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в руководстве КНР. Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек.

Первоначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры по недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим. В то же время случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

В центре внимания трейдеров - ВЭФ в Давосе, форум пройдет 21-24 января. В нем принимают участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств. Среди них, в частности, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирака Бахрам Салех.

Климатические изменения и устойчивый бизнес являются ключевыми темами форума, но, вероятно, будут затронуты и другие вопросы, включая международную торговлю и геополитическую нестабильность.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка ждут новостей относительно состава правительства России. Новые структура и состав правительства РФ, возможно, станут известны уже во вторник.

Указ о назначении Мишустина главой правительства президент подписал 16 января. Согласно статье 112 Конституции РФ, председатель правительства представляет президенту страны предложения по структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения. Персоналии могут быть предложены позже.

Соответственно, крайний срок внесения премьером РФ предложений по структуре нового правительства истекает 23 января. В этот день президент будет находиться с визитом в Израиле.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, на торгах вторника рубль сдает позиции в парах с долларом и евро, так как неопределенность относительно состава нового кабинета министров, снижение стоимости "черного золота", а также общее ухудшение новостного фона спровоцировали фиксацию на российском фондовом рынке. "Это не могло не отразиться и на стоимости российской валюты, которая вплотную приблизилась к отметке 62 руб./$1. В целом, ничего страшного для рубля не происходит и, если в ближайшее время не произойдет распродаж на мировых рынках, то можно ожидать стабилизации курса рубля вблизи отметки 61,5-61,75 руб./$1. В противном случае, рубль может "уйти" в новый торговый диапазон 62,62,5 руб./$1", - отметил Фролов.

"Рубль слабел на фоне общих настроений бегства от риска. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3965 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,30%, недельная осталась на уровне 6,38%, а месячная 6,42%. Рискованные активы не пользуются спросом на фоне снижения рейтинга Гонконга и общественного беспокойства по поводу очередной вспышки коронавируса в Китае. Впрочем, рынки оказались сильно перегретыми и лишь ждали повода для фиксации прибыли. Собственно говоря, небольшое отступление рубля, это попытка приблизиться к значениям на конец 2019 года для снятия перекупленности. Само ослабление не носит какого-либо резкого характера, так как негативные факторы компенсируются налоговым периодом, ожиданиями очередного размещения ОФЗ и солидной позицией рубля в защитном золоте. Поэтому здоровая коррекция в район 62,0 за доллар может стать лишь небольшой передышкой перед очередной волной укрепления", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть эталонных марок во вторник вечером отыграла часть потерь первой половины дня, но продолжает дешеветь на фоне снижения фондовых рынков из-за опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,51% - до $64,87 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,15% - до $58,49 за баррель.

Цены на нефть начали снижаться после роста в понедельник, которому способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

"Нефть постепенно возвращается к предыдущим уровням ниже $65 за баррель. Рынок переоценил фактор Ливии и Ирака и не счел его серьезным событием. Угроза срыва поставок компенсируется наличием большого объема резервных мощностей ОПЕК. На этой неделе в фокусе традиционно статистика по запасам в Америке. Сюрпризов мы не ожидаем. Наш прогноз по нефти предполагает $64-66 за баррель Brent сегодня-завтра", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 января на 38,98 копейки, до 61,8552 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,4 копейки, до 68,6222 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 38,66 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга) и составил 61,8332 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 28,77 копейки и составил 61,8406 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 989,397 млн, из которых $908,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 80,819 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 36,49 копейки, до 68,5922 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 38,46 копейки и составил 68,6362 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR752,101 млн, из которых EUR277,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR474,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 21 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 650 млрд рублей (при лимите 1 трлн 650 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 841,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 450 млрд рублей (при лимите 1 трлн 450 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 527,2 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 21 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 86 млрд 566,7 млн рублей (при лимите 312 млрд 398,8 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0005% от номинала.

"Несмотря на предстоящие крупные налоговые платежи (предварительные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС можно ожидать уже в пятницу), Банк России не стал сокращать лимит на недельном депозитном аукционе. Более того, регулятор предложил к размещению 1,65 трлн рублей против 1,45 трлн рублей, размещенных банками неделей ранее. Также во вторник состоялся аукцион по доразмещению КОБР-29. Однако разместить в полном объеме остатки выпуска ЦБ вновь не удалось. Из предложенных 312,4 млрд рублей банки приобрели лишь 86,6 млрд рублей и приберегли, по всей видимости, ликвидность для размещения на депозитах в ЦБ", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,3% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником и остались на отметках 6,42%, 6,44% и 6,47% годовых.