Возможно возобновление восходящей динамики рынка акций РФ - Промсвязьбанк

Возможно возобновление восходящей динамики рынка акций РФ и закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3200 - 3250 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Российский фондовый рынок во вторник понес умеренные потери, - отмечает эксперт банка. - В основном негативные настроения преобладали в первой половине торгов, когда волна продаж шла на большинстве площадок - снижались азиатские и европейские индексы, ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступала в район 64 долларов за баррель. Однако во второй половине ситуация на внешних площадках улучшилась, что позволило "быкам" вернуть себе инициативу и отыграть большую часть потерь. Так, европейские индексы частично восстановились и к вечеру теряли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли лишь 0,1% и 0,2%".

Покупки также преобладали во второй половине дня и на рынке энергоносителей, что привело к подъему ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 64,7 доллара за баррель. На таком фоне к 18:10 мск индекс МосБиржи потерял 0,3%, отступив до 3208 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ММК и Сургутнефтегаза, упавшие более чем на 2,5%. Не позволили рынку упасть сильнее ВТБ и Сбербанк, прибавившие 3,1% и 0,6% соответственно.

"Попытка коррекции, как на мировых рынках, так и на российском, организованная, фактически, без особых новостных поводов, не получила развития, а "медведи" не смогли закрепиться на достигнутых уровнях. В частности, индекс Мосбиржи уходил в моменте ниже 3200 пунктов - максимума прошлой недели. При этом был закрыт "гэп" понедельника. Однако под конец сессии индекс вышел выше этого уровня, что говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики на нашем рынке и закрепления индекса Мосбиржи в диапазоне 3200 - 3250 пунктов", - заключает Богдан Зварич.