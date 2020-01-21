21 января 2020 года 18:44
Цены евробондов РФ во вторник продолжили плавно подрастать, несмотря на коррекцию фондовых рынков
Москва. 21 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжили плавно подрастать, несмотря на наметившуюся отрицательную коррекцию на мировых фондовых площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 9 базисных пунктов по отношению к закрытию 20 января и составила 113,82% от номинала, что соответствует доходности 2,56% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 5 базисных пунктов и составила 100,84% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 1,53% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта и составил 103 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 32 базисных пункта - до 134,33% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,69% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 22 базисных пункта - до 130,27% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,63% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 9 пунктов - до 112,03% от номинала, что соответствует доходности 2,675% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,28% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,21% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 50 базисных пунктов - до 126,79% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,69% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 13 базисных пунктов, до 109,67% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,80% годовых).
"В течение последних нескольких дней в секторе российских еврооблигаций наблюдается плавный рост цен, и сегодняшний день не стал исключением. Несмотря на в целом невысокую активность торгов, на рынке явно присутствуют покупатели отечественных долговых бумаг. Таким образом, рынок суверенных евробондов России продолжает расти, игнорируя наметившееся ухудшение ситуации на мировых фондовых площадках. Рынок сейчас довольно крепкий и спокойный", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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