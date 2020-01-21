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21 января 2020 года 17:30
Новые соцрасходы в РФ незначительно отразятся на розничной торговле - аналитики
Новые социальные расходы незначительно отразятся на финпоказателях российских ритейлеров, считают аналитики, ожидая лишь небольшого ускорения объемов в розничной торговле, говорится в обзорах Sberbank Investment Research, аналитического подразделение Sberbank CIB, и "БКС Глобал Маркетс". "По нашим предварительным оценкам, дополнительные социальные расходы, объявленные на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным, помогут ускорить рост оборота розничной торговли в пределах 1 процентного пункта и увеличат инфляцию не более чем на 0,2 процентного пункта в 2020 и в 2021 году. Темпы инфляции в 2020 году должны быть гораздо меньше целевых 4%, они лишь начнут приближаться к этой отметке в 2021 году, оставаясь, однако, ниже ее", - пишут аналитики Sberbank CIB. "Новые инициативы Кремля в сфере социальной поддержки добавят к выручке ритейлеров в лучшем случае 1,3-1,6%, чего недостаточно для существенного ререйтинга финпоказателей", - считают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Как отмечается в материалах Sberbank CIB, согласно предварительным оценкам Минфина и Счетной палаты, дополнительные расходы бюджета (то есть не только социальные расходы) в 2020 году достигнут 450-500 млрд рублей, а в 2021 году - 650 млрд рублей. "Наши оценки близки к прогнозам Минфина и Счетной палаты. Мы считаем, что на поддержку малоимущих семей в 2020 году будет выделено 125 млрд рублей, а в 2021 году - в пределах 200-250 млрд рублей. По нашему мнению, объем выплат по материнскому капиталу в текущем году повысится на 335 млрд рублей, а в следующем - на 350 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на прочие формы поддержки, такие как компенсация регионам в связи с сокращением поступлений налога на прибыль и так далее", - говорится в обзоре Sberbank CIB. По мнению его экспертов, поддержка малоимущих семей в основном повлияет на динамику потребления, а увеличение материнского капитала окажет поддержку не только потреблению, но и рынку недвижимости (то есть влияние этого фактора непосредственно на оборот розничной торговли будет размыто). Потенциальный эффект от стимулов можно рассмотреть и через призму годовых розничных продаж, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс". "По состоянию на 2018 год оборот розничной торговли достиг 31,6 трлн рублей и вырос за 9 месяцев 2019 года на 1,6%. Таким образом, можно предположить, что по итогам 2019 года оборот составит 32,1 трлн рублей. В рамках самого позитивного сценария (500 млрд рублей) дополнительные меры социальной поддержки составят всего 1,6% от этой суммы", - пишут они.
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