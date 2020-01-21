Коррекция в район 62 рублей за доллар может стать лишь небольшой передышкой перед очередным укреплением - "Открытие Брокер"

Коррекция в район 62 рублей за доллар может стать лишь небольшой передышкой перед очередной волной укрепления, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль слабел на фоне общих настроений "бегства" от риска. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3965 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,30%, недельная осталась на уровне 6,38%, а месячная - 6,42%. Рискованные активы не пользуются спросом на фоне снижения рейтинга Гонконга и общественного беспокойства по поводу вспышки коронавируса в Китае.

"Впрочем, рынки оказались сильно перегретыми и лишь ждали повода для фиксации прибыли. Собственно говоря, небольшое отступление рубля - это попытка приблизиться к значениям на конец 2019 года для снятия перекупленности. Само ослабление не носит какого-либо резкого характера, так как негативные факторы компенсируются налоговым периодом, ожиданиями очередного размещения ОФЗ и солидной позицией рубля в защитном золоте. Поэтому "здоровая" коррекция в район 62 рублей за доллар может стать лишь небольшой передышкой перед очередной волной укрепления", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.