Акции ВТБ могут закрепиться выше 5 коп., возможно, после коррекции - ИК "Велес Капитал"

Акции ВТБ могут закрепиться выше 5 коп., возможно, после некоторой коррекции, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

"С фундаментальной точки зрения, акции ВТБ во вторник росли против рынка после высказываний главы банка Андрея Костина о возможной выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли. С технической точки зрения, акции ВТБ пытаются устоять выше 5 коп. при том, что на недельном графике прослеживается явная сила восходящего тренда. Последнее указывает на возможность закрепления бумаг выше указанной отметки - возможно, после некоторой коррекции. Среднесрочные "длинные" позиции по акциям следует сохранять, пока они удерживают уровень 4,50 коп. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а наращивать с целью движения к 5,31 коп. при закреплении выше 5 коп." - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.