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21 января 2020 года 14:53
ГК "ФИНАМ" оценивает нейтрально результаты Группы ЛСР за 2019г
"ФИНАМ" считает нейтральными результаты Группы ЛСР за 2019г, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Натальи Малых. "Операционный отчет Группы ЛСР за 2019 год отразил умеренное снижение новых контрактов с учетом парковочных мест (-18% г/г, 817 тыс. кв. м), что не стало сюрпризом, - отмечает эксперт ГК. - Отчасти мы это объясняем смещением фокуса менеджмента с объемов продаж на цену. Средняя стоимость проданной недвижимости повысилась на 15% г/г до 112 тыс. руб., причем положительная динамика наблюдалась во всех регионах присутствия застройщика". Результаты ЛСР аналитики ГК "Финам" считают нейтральными для акций ЛСР, но ставят целевую цену на пересмотр на фоне переоценки всего рынка после притока ликвидности и уменьшения странового риска. "Акции пользуются спросом на фоне дивидендной доходности почти 9% при ожиданиях сохранения выплат за 2019 год на уровне 78 руб., - отмечает Наталья Малых. - Кроме того, ожидания по кейсу LSRG умеренно позитивны: эмитент планирует увеличить продажи недвижимости в 2020 году на 13% до 95 млрд руб. за счет увеличения объемов на 6% до 870 тыс. кв. м и повышения цен. Консенсус Reuters транслирует прогноз по прибыли за 2019 год 10,6 млрд руб., что предполагает снижение на 35% от высокой базы 2018 года из-за смены учета выручки, в 2020 году чистый доход прогнозируется в объеме 14,7 млрд руб.". По мнению аналитика ГК "ФИНАМ", повышение продаж в 2020 году будет поддерживаться снижением ипотечных ставок, а также консолидацией отрасли после обязательного перехода к использованию эскроу-счетов. ЛСР, как системообразующий застройщик, может продавать по "старым правилам" при готовности проекта 6% и количестве оформленных ДДУ не менее 10%, что дает компании преимущество." Мы ожидаем продолжения консолидации отрасли, ухода мелких игроков, и при растущей экономике и низких процентных ставках это должно транслироваться в меньшее ценовое давление и повышение рентабельности продаж", - резюмирует Наталья Малых.
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