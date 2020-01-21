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21 января 2020 года 11:50

Рынок акций РФ упал ниже 3200п по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции, подрос Мечел

Москва. 21 января. Рынок акций РФ утром во вторник снижается на фоне общемировой коррекции, вызванной опасениями относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае, индекс МосБиржи растерял весь рост предыдущего дня и скатился ниже 3200 пунктов; выросли акции "Мечела" на корпоративных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3195,36 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1625,91 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 61,89 рубля (+0,35 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%, до 264 рублей), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%).

Выросли обыкновенные акции "Мечела" (+1,3%, до 108,9 рубля) и просели "префы" компании (-2,7%, до 110,35 рубля).

"Мечел" (MOEX: MTLR) не воспользовался офертой на выкуп 34% в проекте разработки Эльгинского месторождения у Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ), сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта. Таким образом, "Мечел" не использовал возможность реализовать содержащееся в акционерном соглашении преимущественное право на выкуп этой доли. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий", - отметил представитель ГПБ.

"Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности", - пояснила директор департамента по связям с общественностью компании Екатерина Видеман.

"Мечел" рассчитывает, что предложенное решение будет поддержано кредиторами, добавила она.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

В США биржи в понедельник не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник в верхней палате Конгресса начинается судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа (21:00 МСК). Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Сколько именно по времени продлится судебный процесс в Сенате, пока не ясно. Глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл ранее заявил, что хотел бы, чтобы разбирательства заняли около двух недель.

Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась. Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США. Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.

Во вторник в Азии фондовые индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng падает на 2,7% из-за рейтинга от Moody's, китайский Shanghai Composite потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,5%).

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов (процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых). При этом ЦБ заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

Теперь Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Спрос на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ослаб на фоне опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей и жертвами которого в Китае стали четыре человека в городе Ухань.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного". Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось, сообщается в пресс-релизе агентства.

В центре внимания участников рынков также заседания других мировых центральных банков, включая ЦБ Канады, Индонезии и ЕЦБ. Кроме того, во вторник начинается ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений.

Нефть во вторник дешевеет после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,51 за баррель (-1,1% и +0,5% в понедельник), мартовская цена WTI - $58,11 за баррель (-0,8% к уровню пятницы).

Росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого ведет китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти в США.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост рынка акций накануне при отсутствии игроков из США, где биржи не работали, показывает силу российского рынка, который подогревается приток свежих денег и огромная по мировым меркам дивидендная доходность. Удивление вызвал "Газпром" (MOEX: GAZP), который проигнорировал снятие ареста с активов компании в Европе по итогам мирового соглашения с украинским "Нафтогазом".

Однако во вторник рынок акций РФ приступил к снижению. Лидером отката могут стать сильно перекупленные акции "Норникеля" из-за падения мировых цен на никель на 1,5%. Бумаги "Газпрома", несмотря на его слабость, "шортить" опасно - акции в последнее время непредсказуемы и легко могут пойти против рынка. Акции Сбербанка, преодолевшие накануне сопротивление 262 рубля, теперь могут протестировать эту отметку на прочность сверху вниз.

Однако все короткие позиции нужно сопровождать "стопами" - пока нет никакой речи о сломе восходящего тренда, и стоит помнить, что многие инвесторы, заведшие на торги свежие деньги, только и дожидаются снижения, чтобы приступить к покупкам. К тому же нет никаких значимых поводов для сильного снижения.

Во вторник днем может быть объявлен состав нового правительства РФ, и реакция рынков на отдельные фигуры может последовать. Нефть Brent на снижении экспорта из Ливии не смогла закрепиться выше $65,5 за баррель, что открыло бы ей техническую дорогу в район $68. Поводов для сильного обесценивания "черного золота" также нет, и отметка $64 за баррель должна устоять, по крайней мере, до публикации данных по запасам нефти в США, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, оптимизм на перегретых рынках в начале текущей недели ослаб в отсутствие значимых новостей. Выходной в США в условиях муссирования СМИ ситуации со вспышкой заболеваний пневмонией в КНР, вызванной коронавирусом нового типа, способствовал переходу инвесторов к более консервативной позиции. Определенное давление на настроения на мировых рынках оказало и очередное понижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП (на 0,1 процентного пункта, до 3,3% в 2020 году), вызванное более консервативным взглядом фонда на быстрорастущие страны с развивающейся экономикой, такие, как Индия и ЮАР, а также рисками, связанными с ужесточением внешнеторговой политики США и разногласиями США и Ирана.

В фокусе внимания инвесторов во вторник будут новости со стартующего экономического форума в Давосе - форум посетит президент США Трамп, который в Twitter уже пообещал по итогам этой поездки "вернуть сотни миллиардов долларов", заставляя опасаться проявления американским лидером, заключившим на прошлой неделе торговое соглашение первой фазы между США и Китаем, жесткости в торговых вопросах с другими странами.

Накопившая техническая перегретость и некоторое ухудшение внешней конъюнктуры побуждают участников рынка частично зафиксировать накопленную с начала года прибыль. В текущих условиях вполне логичным выглядит откат индекса МосБиржи под отметку 3200 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, спрос в бумагах "Мечела" подогревался надеждами на существенное изменение финансового положения компании, так как она решила не пользоваться преимущественным правом выкупа 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка, а будет продавать свой пакет, составляющий 51%.

Накануне вечером стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года. Решение было принято после воскресного разговора с Трампом, который обещал не вводить пошлины на французские товары.

Во вторник рынок акций Гонконга оказался слабейшим в азиатском регионе после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Гонконга. Банк Японии не стал что-либо менять в своей денежной политике. В Международном валютном фонде посчитали соглашение между США и Китаем недостаточным для оптимизма. Прогноз роста мировой экономики в 2020 году был снижен до 3,3%, а в 2021 году - до 3,4% (прогноз был ухудшен на 0,2 процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом). Кроме того, страхование жизни оказалось одним из самых слабых секторов в Азии в связи с ростом обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса в Китае, что может перерасти в эпидемию. ВОЗ планирует провести экстренное заседание по данному вопросу. Естественно, что на рынке также ожидают падения туристической активности в регионе.

Российский рынок акций во вторник корректируется вниз, к тому же его дивидендная доходность за 12 месяцев уже упала до 6,1%. В целом рынок еще нельзя назвать дорогим, но на графиках присутствует существенная перекупленность индексов, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (-2,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+18,9% и +19,7% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+9,8% и +8,2% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+2,4%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+2,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,219 млрд рублей (из них 2,485 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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