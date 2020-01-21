Доходности российских евробондов останутся вблизи текущих значений - Уралсиб

Доходности российских суверенных евробондов остаются немного выше минимумов, вряд ли возможно их дальнейшее снижение, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Активность на российском рынке евробондов в понедельник отсутствовала, поскольку в США был выходной день, и гособлигации США не торговались. Котировки российских суверенных и корпоративных евробондов не изменились. В последнюю неделю суверенные еврооблигации РФ показывали умеренный рост, и доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 находятся на уровнях 3,71% и 2,95% соответственно, что всего на 5 б.п. выше декабрьских максимумов. При этом спреды российских евробондов находятся вблизи минимумов, что, по мнению аналитика "Уралсиба" Евгения Сергеева, обуславливается высоким спросом на риск в последнее время, в том числе из-за заключения первой части торговой сделки США и Китая.

"Мы пока по-прежнему считаем базовым сценарием, что спрос на рисковые активы в среднесрочной перспективе будет сохраняться, но вряд ли это приведет к существенному сокращению спредов российских евробондов, что позволило бы продолжить доходностям бумаг падать, - полагает аналитик "Уралсиба". - В то же время риск повышения доходностей гособлигаций США на фоне общего оптимизма на рынках не реализовался, и наши опасения в отношении этих рисков несколько уменьшились. В связи с этим мы ожидаем, что доходности евробондов будут оставаться вблизи текущих значений. Во вторник внешний фон неоднозначный: доходность UST10 утром упала на 3 б.п. до 1,79%, но поддержка от этого фактора может быть нивелирована расширением спредов, учитывая снижение цен на нефть, к тому же в значительно просели азиатские индексы, дешевеют и фьючерсы на американские индексы".